Postos de gasolina: falta o consumidor

Está difícil a vida para todo o mundo, inclusive para os donos de postos de combustíveis. Manuel Novais, presidente do Sindipostos do Ceará, pede espaço para, em visível tom de lamento, revelar que a receita dos postos desabou a um nível "jamais visto na nossa atividade". Ele informa que, nos bairros da Aldeota e do Meireles, a queda do faturamento dos postos alcançou 80%; "nos subúrbios de Fortaleza e nas cidades do interior, essa redução chegou a 50%". Isto é a queda, mas há o coice: a Secretaria da Fazenda mantém a cobrança do ICMS sobre o preço de R$ 4,66 pelo litro da gasolina, que ontem variava entre R$ 4,38 e R$ 3,99 - dependendo do posto e de sua localização. Mas nem tudo são espinhos. Há uma flor que atende pelo nome de Élcio Batista, secretário da Casa Civil do Governo do Estado, ao qual o Sindipostos recorreu e obteve autorização para a abertura - nas 24 horas do dia - dos postos localizados na beira das estradas estaduais e federais na geografia cearense. Manuel Novais retoma sua lamentação: "Somos uma atividade essencial. Assim, somos obrigados a manter abertos os nossos postos, mas não vendemos os nossos produtos porque o consumidor sumiu, fugindo ou se escondendo do coronavírus. Muitos postos estão registrando altos prejuízos"..

A coluna pergunta-lhe: Qual é a saída? Novais sugere que o Governo reduza o ICMS ou permita uma escala, intercalando o funcionamento dos postos. "Vamos ter de, outra vez, buscar o apoio da nossa flor no Governo do Estado", referindo-se, claramente, ao secretário Élcio Batista.

Em família

Responsável por quase duas mil famílias que dependem do seu negócio em Fortaleza e em cidades do interior do Ceará, Honório Pinheiro, sócio e CEO da rede de Supermercado Pinheiro, confessa que, nesta pandemia virótica, reforçou "o sentimento de que o que vale na vida são as pessoas, e que o sofrimento une mais do que a alegria". Socialmente isolado há 32 dias - com a mulher Carla e os filhos Pedro, de 10 anos, e Carolina, de 20, por conta dos quais fica o momento de lazer - ele usa a tecnologia digital para ver, ouvir e conversar com os outros três filhos e os cinco netos.

Honório confessa que é "muito obediente ao que determina o decreto governamental" que o mantém em seu domicílio. E faz questão de afirmar que "a polarização é o mais perverso dos vírus". Cristão e homem de muita fé, Honório Pinheiro resume assim tudo o que, até aqui, o ensinou a tragédia do novo coronavírus: "Este é um momento que Deus está nos dando para ninguém esquecer. E para se refazer".

Usina siderúrgica do Pecém e Betânia Lácteos funcionam há 32 dias sem o registro de um caso sequer de coronavírus. Cumprem elas todas as exigências das autoridades sanitárias, incluindo o uso de EPIs. Que tal impor as essas exigências às demais empresas do setor industrial cearense? E ainda ao comércio varejista?

Neste momento, o país carece da experiência dos homens e mulheres que possam com seus conselhos ajudar a superar esta crise, que era sanitária e social, virou econômica e agora é, também, e perigosamente, de ordem política. Todos têm de contribuir para a sua superação, a começar pelo presidente da República.