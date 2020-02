Por R$ 219 milhões, 3Corações compra divisão de café da Mitsui

Maior empresa no segmento de café no Brasil, a 3Corações - com sede em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza - adquiriu ontem, segunda-feira, 17, a divisão de café torrado e moído da Mitsui Alimentos, subsidiária da japonesa Mitsui & Co. Ltd., dona das marcas Café Brasileiro, .Br Gold (especial), 3 Fazendas, Premiado, Café Superior e Bandeira, além da linha de solúveis, achocolatados, cápsulas e drip coffee, duas fábricas de café torrado e moído, em Araçariguama, São Paulo, e Cuiabá (MT) e um Centro de Distribuição em Campo Grande (MS).



A compra, cujo valor alcançou R$ 210 milhões, faz parte do plano de expansão da 3Coraçõessil, com foco agora no Centro-Oeste, fortalecendo sua liderança na região.

Com a nova aquisição, o Grupo 3corações também reforça sua liderança nacional.

A 3Corações é presidida pelo emprsário Pedro Lima, que reside em Fortaleza.

O negócio de exportação de café verde da Mitsui Alimentos permanece sob o guarda-chuva da Mitsui & Co., Ltd.



Criada em 1959, em Dracena, São Paulo, por uma família de imigrantes japoneses, a Yoshioka & Cia se tornou afiliada da companhia japonesa Mitsui & Co., Ltd. em 1974, resultando na Mitsui Alimentos, que desde então tem trabalhado para solidificar a marca Café Brasileiro, caracterizado pelo refinado sabor e elevado padrão de qualidade. A empresa está entre uma das maiores torrefadoras de café no Brasil. As marcas da Mitsui Alimentos detêm uma participação de 3,8% no mercado e é a quinta maior empresa de café do país.



O processo de aquisição ainda depende da aprovação das autoridades governamentais brasileiras, e apenas após essa aprovação o Grupo 3corações poderá assumir a operação e integrar as novas unidades de negócio e marcas. Segundo o executivo, o processo de integração será motivador.