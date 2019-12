Polo Químico de Guaiúba já tem obras de implantação de 4 indústrias

Começa a tomar forma o Polo Industrial Químico de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Empreendimento idealizado pelo Sindicato da Indústrias Química do Ceará (Sindquímica) e viabilizado pela parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Guaiúba, o polo já tem obras de construção de quatro empresas do setor.

O presidente do Sindquímica, Marcos Soares, informou a este colunista neste domingo, 15, que já avançam os serviços de instalação das empresas cearenses Forfix (tintas e colas) e Madeireira Giovani (madeiras de plástico) e da paulista Wana Química (matéria-prima para tintas, comésticos e saneantes).

Soares adiantou, ainda, que está em fase de terraplenagem a área a ser ocupada pela Interplast, que fabricará embalagens termo-formadas para bolos e pães.

Ainda segundo o presidente do Sindquímia, os investimentos dessas quatro empresas somam cerca de R$ 30 milhões.

Inaugurada em junho de 2018, a área física a ser ocupada pelo Polo Químico de Guaiúba receberá 27 empresas dos diferentes segmentos da indústria química, cujos investimentos são estimados em R$ 95 milhões, devendo gerar cerca de dois mil empregos diretos.

A infraestrutura da área do Polo Químico foi feita pelo Governo do Estado, por intermédio da Adece. Na implantação da malha rodoviária interna, na sua pavimentação e drenagem e, ainda, na instalação de sua rede elétrica, o Governo do Ceará investiu R$ 10 milhões.