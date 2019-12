Plano de dr. Cabeto depende da sociedade

Como um super-herói, o cardiologista Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, secretário de Saúde do Governo do Estado, está diante de um desafio hercúleo: mudar, como vem mudando para melhor, os métodos e as práticas da gestão estadual da saúde pública. Ele tem o apoio do governador Camilo Santana, mas isto é pouco: ele precisa - para o êxito de sua missão - do urgente e explícito respaldo da sociedade civil, pois contra o seu projeto moralizador ergue-se o que pode ser chamado de "o pior da política interiorana". A política é o meio pelo qual se fazem os arranjos institucionais próprios da democracia. E os políticos, por mandato popular, são os agentes que viabilizam esses arranjos. No meio deles, como em toda comunidade, há os bons e os maus. Estes querem, no Ceará, inviabilizar o que há de melhor no planejamento do Dr. Cabeto: tornar eficiente, transparente e correta a atuação dos Consórcios Públicos Regionais de Saúde, para os quais é destinada uma montanha de dinheiro, que, bem aplicada, auxiliará quem deve ser beneficiado - o povo, e o povo mais pobre. Da Assembleia Legislativa espera-se a primeira manifestação de apoio ao Dr. Cabeto; em seguida, a das entidades empresariais e a dos profissionais da saúde.

Esperança agro

Ampliando e consolidando seus objetivos - produzir com qualidade e sustentabilidade - a Esperança Agropecuária, empresa do Grupo Edson Queiroz e maior produtora de leite do Ceará, mudou de nome: agora é Esperança Agro. E aperfeiçoou sua marca, que passa a traduzir o encontro da natureza com a tecnologia de ponta. A Esperança Agro inicia uma nova fase, com uma gestão atenta às rápidas transformações do setor agropecuário, cujo maior parceiro é a natureza.

Toyota

No dia 20 do próximo mês de janeiro, um time de executivos da multinacional japonesa Toyota virá, pela terceira vez, a Fortaleza. Terá mais uma reunião - a quarta - com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, Maia Júnior. Eles apresentarão "estudos, números e reivindicações" sobre o Centro de Distribuição que a Toyota pretende construir no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Maia Júnior está otimista e prevê que essa reunião deverá ter um final feliz. O que isto quer dizer? Que a Toyota terá algo mais do que uma Central de Distribuição no Pecém. A conferir.

Roberto Cavalcante, presidente da Fiec, diz: por causa do trio de hubs do Ceará, (tecnológico, portuário e aeroviário) ele já recebeu embaixadores dos EUA, Vietnã, China, Bélgica, África do Sul e Argentina, cujas empresas querem investir aqui. "Estamos a fazer a internacionalização de nossa economia", afirma.

Há duas semanas, está em exibição, na esquina das ruas Tibúrcio Cavalcante e Afonso Celso, a qualidade de uma das empreiteiras que trabalham para a Cagece. Ela abriu, mas esqueceu de fechar, bem no meio do cruzamento, um buraco ao redor da tampa de ferro da rede de esgoto. Um perigo para carros que passam ali.