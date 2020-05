Petrobras descobre mais petróleo nas bacias de Campos e de Santos

Em mensagem a esta coluna, a ger^dncia de comunicação da Petrobras informa que a empresa descobriu óleo em campos já existentes e em exploração nas duas bacias petrólíferas do Sudeste do País. A seguir, os detalhes dos dois poços.

Búzios – Poço 9-BUZ-39DA-RJS

Localizado no sudeste do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, a 210 km da cidade do Rio de Janeiro, o poço possui profundidade d’água de 2.108 metros. Ainda em perfuração, já foram identificados 208 metros de reservatórios confirmando óleo com a mesma qualidade do que está sendo produzido hoje no campo. O petróleo, de ótima qualidade e compatível ao que foi constatado em outros poços do campo, foi comprovado por meio de testes realizados a partir de 5.400 metros de profundidade.

O campo de Búzios está recoberto pelo maior volume de dados sísmicos do tipo nodes do mundo, cuja tecnologia está entre as mais modernas para construção de imagens tridimensionais de alta resolução de reservatórios de petróleo, permitindo otimizar a produtividade e a rentabilidade do campo.

A Petrobras é a operadora (90%) do consórcio no campo de Búzios, em parceria com CNOOC (5%) e CNODC (5%). Os volumes excedentes do campo de Búzios foram adquiridos em leilão realizado em 6 de novembro de 2019.



Albacora – Poço 9-AB-135D-RJS

Localizado no campo de Albacora, dentro da área do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) de Forno, no pré-sal da Bacia de Campos, a 184 km da cidade de Macaé o poço possui profundidade d’água de 450 metros. A descoberta consiste em cerca de 214 metros de reservatórios, com presença de óleo leve, comprovada por meio de testes realizados a partir de 4.630 metros de profundidade.