Petrobras bateu recorde de exportação de petróleo em abril

A Petrobras exportou 30,4 milhões de barris de petróleo em abril, montante equivalente a 1 milhão de barris vendidos,por dia, ao mercado internacional.

A marca representa novo recorde de exportação de petróleo e contribui para reforço do caixa da companhia.

O volume exportado em abril é 145% superior ao comercializado internacionalmente em abril de 2019. O recorde anterior era de 771 mil barris por dia, alcançado em dezembro de 2019.

O resultado ocorre em período desafiador da economia mundial, com grande redução da demanda global por petróleo e derivados, ocasionada pelo surto do novo coronavírus (COVID-19). Em função da forte contração do mercado nacional, a Petrobras está direcionando esforços para exportação de sua produção, após atendimento à demanda interna.

“Estamos atentos aos movimentos internacionais e acessando todos os mercados. Nosso petróleo, de baixo teor de enxofre, mantém sua valorização no mercado internacional em função das especificações do IMO 2020”, informa Anelise Lara, diretora de Refino e Gás Natural da Petrobras. A IMO 2020, nova especificação mundial dos combustíveis marítimos, reduziu de 3,5% para 0,5% o limite de teor de enxofre no óleo combustível.

Segundo a executiva, no primeiro quadrimestre de 2020 a China tem sido o principal destino das vendas, absorvendo 60% do petróleo exportado. Além do gigante asiático, a Petrobras usualmente comercializa petróleo para os mercados americano, europeu, indiano e outros destinos na Ásia. “Estamos direcionando nossos esforços para exportação de petróleo e derivados por meio de uma série de ações logísticas, que possibilitam a expansão da nossa capacidade. Esperamos continuar com uma boa performance das nossas exportações, em função da retomada da demanda da China, em conjunto com ações para desenvolver novos mercados para nossos produtos”, acrescenta Anelise.