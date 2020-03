Petrobras bate recorde de exportação de óleo combustível

A Petrobras bateu, em fevereiro deste ano, novo recorde de exportação de óleos combustíveis, alcançando a marca de 238 mil barris exportados por dia e superando 1 milhão de toneladas neste mês. A nova especificação mundial dos combustíveis marítimos (IMO 2020), que reduziu de 3,5% para 0,5% o limite de teor de enxofre no óleo combustível, tem gerado oportunidade única para a Petrobras, já que tanto o petróleo quanto o óleo combustível produzidos pela companhia têm baixo teor de enxofre.



As exportações de petróleo também continuam em patamares elevados, com volumes superiores a 690 mil barris por dia exportados em fevereiro.



A maior exportação ocorreu em período desafiador para a economia global, em função do surto de coronavírus (COVID-19), que restringiu a demanda na Ásia, principal destino das exportações da Petrobras. Com isso, novos fluxos foram ajustados, com aumento da destinação de petróleo e óleos combustíveis para Caribe, Estados Unidos e Europa, dentre outros mercados.



É importante destacar que ainda não é possível estimar com segurança todos os impactos que a companhia poderá sofrer em relação às suas operações e resultados, tendo em vista os desdobramentos relativos ao surto de COVID-19 na economia global.