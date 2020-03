Pernambucana Kroma ganha licitação para fornecer energia elétrica à Cagece

A empresa pernambucana Kroma ganhou nesta terça-feira, 10, a licitação - via coleta de preços - que a Cagece promoveu para a compra de energia elétrica no Mercado Livre.

O contrato terá validade até o dia 31 de dezembro deste ano.

Os preços da energia ser fornecida não foram revelados, mas estão de acordo com os praticados no mercado.

Entre as áreas da Cagece que receberão energia fornecida pela Kroma está a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Gavião.

A Cagece fará outra coleta de preços para a compra de energia pelo prazo de três anos.

Com negócios no Ceará (ela lidera um consórcio que implanta um grande projeto de geração de energia solar na Chapada do Araripe), a Kroma também atua no Mercado Livre, tendo grandes clientes principalmente na região Nordeste aos quais fornece energia.

A Cagece é mais um cliente que a a Kroma conquista.

A Kroma tem sede em Recife.