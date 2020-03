Pernambucana Iquine compra cearense Tintas Hidracor de J. Macedo

Por valor ainda não revelado, a empresa pernambucana Iquine celebrou nesta sexta-feira, 13, acordo com o grupo cearense J. Macedo para a aquisição da Tintas Hidracor, uma das mais tradicionais empresas nordestinas do setor.

A Iquine é a maior indústria de tintas da região nordestina. Com a aquisição da Hidracor, surge uma empresa com um faturamento conjunto de R$ 700 milhões.

Em comunicado divulgado há poucos instantes, dirigido aos clientes da Iquine, o presidente do seu Conselho de Administração, Delino Souza, anuncia que “o fechamento da operação acontecerá logo após a obtenção das aprovações necessárias nos trâmites legais do Conselho Administrativo de Defesa da Economia (CADE)”

O comunicado acrescenta:

“Essa aquisição está completamente alinhada à nossa visão estratégica, tornando mais abrangente a nossa atuação e fortalecendo o nosso portfólio de produtos . Na Iquine, sempre tivemos como diretriz atender cada vez melhor aos nossos clientes, com uma oferta de produtos que oferecem qualidade e acessibilidade.

“É importante reforçar que iremos manter todas as marcas, e que continuaremos a operar de forma independente, garantindo a manutenção da mesma qualidade de produtos e atendimento que vocês já conhecem”.

A união das duas empresas – assinala Delino Souza – “irá proporcionar benefícios mútuos, além de trazer complementaridade nos processos produtivos e melhoria na operação logística”.

O comunicado conclui assim: “Além disso, a transferência de tecnologia e conhecimento entre as empresas será um diferencial para um crescimento consistente”.

MARCA HDRACOR SERÁ MANTIDA E AMPLIADA

Alan Souza, sócio e diretor da Iquine, disse na tarde desta sexta-feira à coluna, falando diretamente do Recife, que a Iquine tem 45 anos de atuação no mercado nordestino de tiintas (a Hidracor tem mais de 50), sendo uma empresa 100% brasileira.

Ele informou que 80% das tintas que a Iquine produz são das linhas decorativas, mas há também uma linha de complemento automobilístico.

Com a chegada da Hidracor, esse portfólio terá função estratégica de complementaridade: a Iequine produirá para as regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro Oeste, atendidas pelo seu Centro de Distribuição localizado em Guarulhos (São Paulo), enquanto a Hidracor, com planta em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, fabricará para o mercado do Nordeste Ocidental (Ceará, Piauí e Maranhão) e para a região Norte.

A planta industrial da Iquine em Pernambuco está localizada em Jaboatão dos Guararapes, nas proximidades do Aeroporto Internacional do Recife.

A Iquine tem 400 funcionários; a Hidracor, 450.

As duas, juntas, produzem 120 milhões de litros de tintas por ano.

Quando o CADE aprovar a aquisição da Hidracor pela Iquine, estará nascendo a terceira maior indústria de tintas do Brasil.