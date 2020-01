Pera do Nordeste é melhor que a do Sul

No momento em que se abre o mercado brasileiro para a importação da pera chinesa, uma fruta de clima temperado, isto é, cultivada sob temperaturas frias (e os chineses abrem o seu mercado para o melão brasileiro), surge a notícia de que o semiárido nordestino, de clima tropical, produz essa fruta com sabor e produtividade melhores do que as produzidas no Rio Grande do Sul. Para chegar a essa performance, a Embrapa Semiárido gastou os últimos 10 anos - sob a coordenação do doutor Paulo Roberto Coelho Lopes - fazendo pesquisas sobre a pera tropical. E deu resultado muito além do esperado. O agrônomo José Maria Marques de Carvalho, que - quando era coordenador do BNB-Etene-Fundeci - recomendou o financiamento dessas pesquisas, revelou à coluna as virtudes do cultivo da pera nordestina. Para começar, enquanto no Sul do Brasil um pomar bem conduzido produz 26 toneladas/ha/ano, em Petrolina (PE), essa produtividade é de 60 toneladas/ha/ano. O clima seco do Nordeste, com menor umidade relativa do ar, rechaça a infestação de doenças fúngicas: enquanto nos pomares do Sul aplicam-se de 15 a 20 pulverizações de defensivos por ano, nos do Nordeste são suficientes apenas seis. E os custos de produção? No Sul, eles chegam a R$ 26 mil por hectare/ano, enquanto aqui no Nordeste eles se reduzem a R$ 12 mil por hectare/ano. Em Petrolina, produzem-se duas safras anuais de pera, o que significa que a fruta pode sair, hidratada, direto do pomar para o consumo sem a necessidade de frigorificação. Eis mais uma amostra da revolução tecnológica por que passa a fruticultura nordestina, graças, mais uma vez, às pesquisas da Embrapa.

Bnb

Romildo Rolim, presidente do Banco do Nordeste, visitou ontem o Sistema Verdes Mares e conheceu sua redação integrada. No fim da visita, antecipou: no dia 20 de fevereiro, sairá o balanço do exercício de 2019. A expectativa é de que os resultados venham melhores do que os de 2018.

Biscoitos

Marca do grupo industrial cearense M. Dias Branco, líder nacional do setor, a Estrela - que embala bolachas e biscoitos - ampliou o portfólio de seus produtos da linha infantil, comercializados na região Nordeste. E lançou no mercado novos Bolinhos Antenados. A novidade coincide com a volta às aulas, explica Marcio Holanda, gerente de produto da Estrela.

No ano passado, o BNB aplicou, com recursos do FNE, R$ 29,5 bilhões, ou seja, mais do que os R$ 27,7 bilhões do orçamentado. Em 2020, a previsão é de uma aplicação de R$ 29 bilhões, beneficiando principalmente pequenos e médios negócios na indústria, na agricultura e pecuária e no serviço. E ainda em energias eólica e solar

Uma pergunta que não quer calar: por que a PMF, por meio de seu setor de iluminação pública, mantém apagadas duas lâmpadas na Rua Joaquim Nabuco - uma na esquina com Afonso Celso, outra em frente ao nº 1441. Os contribuintes, que pagam a taxa de iluminação, sentem-se como vítimas de um "bullying" oficial