Pequenos negócios sob decisão de Camilo

Graças ao isolamento social imposto, por decreto, pelo governo do Estado, a pandemia do coronavírus no Ceará não registra, pelo menos até agora, a tragédia anunciada - há inclusive sinais de uma estabilidade do número de pessoas infectadas. O prolongamento dessa quarentena até o próximo domingo, 5, poderá permitir que, no dia seguinte, a segunda-feira, 6, o governador Camilo Santana - que tem tido uma posição correta em relação a esta crise sanitária - reanalise a situação de alguns setores da atividade econômica que estão paralisados desde o dia 19 de março, quando se iniciou o isolamento, o que já causou o desemprego de milhares de trabalhadores, principalmente na área do serviço - bares, restaurantes, salões de beleza - e no comércio varejista. Obediente às recomendações dos cientistas, Camilo Santana está, permanentemente, desafiado a tomar decisões - para isto ele foi eleito em 2014 com 53% dos votos e reeleito em 2018 com quase 80%. Nesta crise, ele tem analisado as informações, ouvido todos os interessados e, após consultar sua assessoria técnica e científica, decidido. No próximo sábado, 3, ele, de novo, decidirá se o isolamento geral continuará ou se haverá a abertura para alguns segmentos da economia que emprega mão de obra intensiva.

Pescados

Está mudando o varejo do setor de pescados e mariscos, que, por causa da pandemia do coronavírus, também aderiu ao delivery. Os irmãos Manoel e Francisco Rocha, donos da F. S. Rocha Pescados e Mariscos, cumprem o isolamento social, mas mantêm-se fieis à clientela, atendendo seus pedidos pelo telefone e entregando as encomendas em domicílio. Os irmãos Rocha, replicando o que foi vaticinado aqui pelos supermercadistas Honório Pinheiro e Severino Ramalho Neto, disseram à coluna que também o varejo do pescado não será mais o mesmo depois desta crise sanitária.

Novidade

Empresas de locação de equipamentos de Tecnologia da Informação (TI) estão bem na foto da pandemia do coronavírus. A cearense CSI Locações - que aluga tudo - informa que se elevou em 300% a locação de notebooks e desktops para empresas industriais e comerciais que colocaram seus funcionários no modo "home office". Esta é outra novidade que, após a pandemia, será incrementada. Há profissionais da comunicação produzindo três vezes mais no "home office".

Uma campanha dos produtores rurais do Ceará está rodando nas redes sociais. O mote é "O agro do Ceará não para", repetido por caprinocultores, avicultores, pecuaristas, apicultores e fruticultores - gravados em seus respectivos locais de trabalho, razão pela qual o vídeo tem o encantador som dos animais. Lindo de ver.

Atraca hoje no Porto do Mucuripe o Koningsdam, com seus 966 tripulantes, todos saudáveis. Esse navio deveria ter encerrado, no último dia 24, a temporada de cruzeiros da Estação de Passageiros do Mucuripe, mas sua atracação aqui foi suspensa por causa do avanço do coronavírus. Ele será reabastecido de tudo.