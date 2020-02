Pedro Lima ensina a AJE como empreender

Pedro Lima, sócio e CEO da 3Corações - maior conglomerado industrial brasileiro do setor de café moído e torrado - falou ontem, na hora do almoço, na cobertura da Fiec, para os filiados da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE). Foi uma aula de como empreender, ouvida também - com toda atenção - por empresários seniores como Ricardo Cavalcante, presidente da casa anfitriã, e Roberto Macedo, sócio e conselheiro do grupo J. Macedo. Esta coluna resume o que disse Pedro Lima.

Citando Leonardo Da Vinci, ele aconselhou os jovens empresários a fazerem sempre o simples, que "é o mais alto grau da sofisticação". Apelando para Aristóteles, ensinou: "Somos aquilo que fazemos repetidamente".

E contou com detalhes a sua e a vida da 3Corações, que começou esquálida em S. Miguel, no sertão do Rio Grande do Norte, até se transformar na gigante que é hoje (em 2019, faturou R$ 4,5 bilhões). "Qualquer negócio tem de ser amparado em três pilares: a intuição, a inocência e a fé", lembrou, acrescentando: "Vocês, que sucederão seus pais, têm de fazer mais e melhor do que eles. Para isso, viagem para conhecer o mundo, as feiras e as novas tecnologias, mas não esqueçam: o consumidor é o elo mais importante do negócio".

E advertiu sobre as relações com o Fisco: "Se você não paga imposto quando é pequeno, não pagará quando for grande". E, ao final, Pedro Lima revelou que o processo de sucessão no Grupo 3Corações ainda não está definido: seus filhos optaram por morar nos EUA e na Europa.

SERVTEC

Empresa fundada e dirigida pelo cearense Lauro Fiúza Júnior e seu filho Pedro, a Servtec Engenharia - de cuja parceria com a gestora norte-americana Franklin Templeton Investments nasceu o fundo Darby Servtec Energia FIP - acaba de inaugurar suas duas primeiras usinas solares em geração distribuída, uma em São Paulo, outra na Bahia, com potência total de 10,1 MW. Neste ano de 2020, a Servtec pretende implantar mais 180 MW de geração solar fotovoltaica.

ABSOLAR

Jonas Becker acaba de ser designado representante da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) no Ceará. Executivo da Eco Energia, Becker chega cheio de ideias. Quer ajudar o Governo e os empresários cearenses a ampliarem os investimentos na geração solar aqui.

Juntaram-se o banco do Nordeste e a Icatu Seguros. O BNB distribuirá, nos seus canais físicos e digitais, seguros de vida, Prestamista e Previdência da Icatu, que venceu uma dura concorrência promovida pelo BNB. Romildo Rolim, que preside o banco, segue a celebrar os resultados do exercício financeiro de 2019.

Honório pinheiro gostou da escolha do senador Tasso Jereissati e do deputado federal Mauro Filho para integrarem a Comissão Mista do Congresso que examinará as PECs da reforma tributária. "Para além do domínio da matéria, Tasso e Mauro Filho honram o Ceará os cearenses como parlamentares".