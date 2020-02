Pecém trabalha pelo melão do CE na China 

Berlim (Alemanha) - Este colunista testemunhou ontem o esforço pessoal que a cearense Duna Uribe - neta do saudoso prefeito de Jaguaribe, Franklin Gondim, e diretora comercial da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - fez ontem aqui, ao lado do presidente da empresa, Danilo Serpa, no sentido de sensibilizar as grandes companhias mundiais de navegação a criarem uma linha especial para transportar, do Pecém à China, o melão produzido no Ceará e no Rio Grande do Norte. O diretor de uma das três grandes empresas marítimas - a dinamarquesa Maersk-Hamburg Süd, a francesa CMA-CGM e a MSC Mediterranean Shipping do Brasil - disse a este colunista que a solução não é fácil, pois depende do volume da carga, do valor do frete e da disponibilidade da frota. Duna Uribe é especialista neste tipo de questão - ela é dos quadros técnicos do Porto de Roterdã, um dos maiores do mundo, cujo comando a indicou para representá-lo na diretoria da Cipp S/A, onde, com seu jeito simpático, mas severo, já aprendeu toda a arte de driblar a imprensa. Indagada por esta coluna sobre como foram as reuniões com os representantes das empresas de navegação, ela respondeu como o avô: “Na sexta-feira (amanhã), terei uma resposta”. Danilo Serpa reconheceu que levar melão do Ceará para a China é uma tarefa que parece difícil, “até que encontremos a melhor alternativa”. Luís Roberto Barcelos, sócio da Agrícola Famosa, que está pronta para exportar seus melões para a China, confessa: “É complicado, mas absolutamente viável”. Bem, a vida útil de um melão é de 40 dias. A viagem de Pecém à China terá de demorar, no máximo, 30 dias, para que sobrem 10 dias para o desembarque, a distribuição e a comercialização do melão no gigantesco mercado chinês.

Modernidade

Maia Júnior, secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, surpreendeu alguns clientes do Complexo do Pecém com um livreto - minúsculo mesmo - contendo todas as informações da economia do Ceará no QR Code. “Temos de usar a melhor tecnologia da Informação a nosso favor”, disse ele, que é um profissional de espírito público.

recorde

Festa na APM Terminals, que fechou 2019 com movimentação recorde no Porto do Pecém: foram 221 mil contêineres, 29% a mais do que em 2018. Muito graças à cabotagem.



De 11 a 14 deste mês, na capital do Espírito Santo, acontecerá a Vitória Stone Fair - uma feira de rochas ornamentais. Nesse evento, o Complexo do Pecém terá estande individual para divulgar o leque de incentivos fiscais que o Ceará dá a quem investir na ZPE Ceará. Objetivo: atrair os capixabas para a ZPE-CE.



Um susto! aos 45 minutos do 2º tempo da prorrogação, a Apex liberou o dinheiro para o estande do Brasil na Fruit Logistica. Faltando quatro dias para o evento, os gênios da Agência Brasileira de Promoção de Exportações entenderam que a maior feira de frutas do mundo é, como sempre foi, algo importante.