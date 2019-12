Pecém perde o frigorífico

Mais cedo do que se imaginava, torna-se realidade o sonho do secretário de Desenvolvimento do Ceará, Maia Júnior, de implantar um frigorífico moderno destinado aos mercados interno e externo. Não no Ceará, como ele ainda pretende, mas no vizinho Pernambuco, onde, em Canhotinho, na Zona da Mata, se implantou e já opera a Masterboi, um frigorífico cuja matéria-prima vem de dezenas de fazendas criadoras de boi localizadas num raio de 180 Km. Um projeto semelhante, implantado dentro da ZPE do Ceará e ao lado do Porto do Pecém, teria enorme vantagem comparativa. A ideia de Maia Júnior aguarda uma reação dos pecuaristas cearenses, alguns dos quais a rejeita sob o argumento de que não há boi suficiente para abastecer um grande frigorífico voltado para a exportação.

Rumo certo

Viajou para outros estados e também para o exterior a maioria dos empresários da indústria e da agropecuária do Ceará. Um dos que ficaram aqui é Cristiano Maia, dono de um grupo de empresas que operam na construção pesada e na civil, na pecuária, na agricultura e na carcinicultura. Para ele, 2019 "foi um ano muito bom". Primeiro, porque o Brasil tomou o rumo da seriedade e da austeridade, e os resultados estão aí: inflação baixa, juros despencando, Bolsa de Valores batendo recorde, desemprego caindo, obras sendo retomadas, agronegócio crescendo e abastecendo o País e parte do mundo - e nenhum caso de corrupção no Governo". Na visão de Cristiano Maia, o Congresso Nacional, que já contribuiu com a aprovação da reforma da Previdência, "precisará contribuir mais em 2020, aprovando as reformas Tributária e Administrativa". Ele se referiu também ao Ceará: "Aqui, as coisas continuam muito bem organizadas, mas aguardando a sonhada volta das chuvas".

Na praia

Jardel Brasil é garçom da barraca Chico do Caranguejo, na Praia do Futuro. Seu jeito inteligente e simpático e, ainda, a condição de formando de um curso superior de enfermagem sensibilizaram o dono da barraca, que atendeu seu pedido de emprego, feito no início deste ano. "Você será supervisor", ouviu do patrão. "Não, seu Chico, não tenho experiência de supervisão. Prefiro ser garçom para ganhar essa experiência", replicou Jardel, hoje referência de bom atendimento aos turistas que invadem a Praia do Futuro em busca de lazer.

E agora?

'Briga de lojistas! A Associação Brasileira dos Lojistas Satélites (Ablos), que reúne 95% das lojas (com até 180 m² de área) dos shopping centers brasileiros, contesta informação de sua rival, a Associação dos Lojistas dos Shopping Centers (Alshop), para a qual as vendas nos grandes centros de compras subiram 7,5% neste ano. "Não houve nenhuma pesquisa técnica como informam, não existindo assim uma fonte legal e de credibilidade que possa dar suporte a tais informações. Portanto, entendemos que essa informação amplamente divulgada é temerária uma vez que não reflete a realidade", disse a Ablos em nota oficial. E agora, José? Bem, em Fortaleza, os shoppings superlotaram nas vésperas e durante o Natal.

Solar

Atenção! Termina hoje o prazo da consulta pública da Resolução Normativa 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que prevê a taxação de cerca de 60% para o setor de energia solar no Brasil. Entidades empresariais da área apresentaram sugestões em um documento com cerca de 160 páginas e, ao mesmo tempo, sustentam intensa mobilização na sociedade e no Congresso Nacional.

Turismo

Segurança jurídica é, em resumo, o que garante a Resolução 11/2019 do Coema do Ceará ao investimento no turismo.

Pílulas

Saiu o ranking das melhores universidades do mundo - públicas e privadas - na área da saúde, publicado pelo Times Higher Education, do Reino Unido. A Universidade de Fortaleza está entre elas, sendo uma das três únicas particulares do Brasil e a única das regiões Norte e Nordeste.

Entidades empresariais, que estão em recesso desde o dia 20, voltarão às atividades no dia 6 de janeiro. O mesmo recesso cumprem, também, grandes empresas, cujos escritórios só reabrirão naquela data. Mas o primeiro dia útil do ano será quinta- feira, 2/1.

Sobe

Cearense alexandre Frota, dono de uma grande fábrica de sorvetes e sucos em Orlando (Flórida), está em Fortaleza com a família. Revê os pais Jorge e Nadja Parente Frota, com os quais passará o Réveillon. Sua empresa fornece sorvete aos grandes supermercados dos EUA

Desce

Um dia o VLT Fortaleza - que liga Parangaba ao Papicu (e logo chegará ao Mucuripe) - funcionará não como repartição pública - fechada nos feriados - mas como serviço de transporte coletivo essencial ao ir e vir da população. Quando? Ora, quando ele for concedido à gestão da iniciativa privada