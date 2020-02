Pecém: calado de 15,5 m atrai a hamburg-süd

Berlim (Alemanha) - Quando ouviu de Duna Uribe, diretora comercial do Complexo do Pecém (nova marca da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - Cipp S/A, ufa!) a informação de que o maior porto cearense tem agora um calado de 15,5 metros - o maior do País - o CEO da Hamburg Süd, Arnt Vespermann, arregalou os olhos e admitiu que aí está uma boa oportunidade de novos negócios para a sua empresa, controlada pela Maersk - a gigante dinamarquesa da navegação marítima. Vespermann surpreendeu Duna: ele conhece em detalhes tudo sobre o Porto do Pecém e mais ainda sobre o seu complexo industrial. Foi apenas uma conversa inicial entre os dois, mas tão rica de informações que tornou maior a possibilidade de a Hamburg Süd usar Pecém como um Centro de Distribuição de cargas: seus maiores e mais modernos navios - com capacidade de transportar até 20 mil contêineres de 20 pés - atracariam no berço número 9 do TMUT do Pecém, onde fariam o transbordo da carga - vinda da Ásia, da Europa ou dos EUA - para navios menores que a distribuiriam até seus destinos brasileiros. O novo berço de atracação e a segunda ponte de acesso ao porto serão inaugurados pelo governador Camilo Santana até o fim do mês de março, quando Pecém completará 18 anos de atividade.

Embalagens

Lembram-se da Rigesa, que fabricava embalagens de papel ondulado em Pacajus? Há 30 anos, a fábrica continua lá, operando a pleno, mas agora com o nome de West Rock, segunda maior empresa do setor nos EUA, com sede em Atlanta, que a adquiriu. Sua produção subiu para 8 mil toneladas/mês. Ela fornece seus diferentes produtos para algumas das maiores empresas do Ceará, entre as quais Esmaltec, Itaueira, Vulcabrás, Grendene, Paquetá, Agrícola Famosa, Danone, Betânia Lácteos e Têxtil Bezerra de Menezes. A West Rock tem estande na Fruit Logistica, onde seu gerente-geral Wilson Soares, e seu diretor nacional de vendas, Marcelo Cabral, já fecharam novos negócios com clientes brasileiros.

Zpe-2

Informa Danilo Serpa, presidente do Complexo do Pecém: será no próximo dia 21 a licitação para as obras de urbanização industrial (arruamento, iluminação, "gate" e cercamento) da área de 23 hectares da ZPE-2. Nela deverão ser instaladas as beneficiadoras capixabas de mármores e granitos.

Deram-se as mãos a Vert Investimentos e a R. Amaral Advogados, que promoverão na próxima 2ª feira,10, no BS Design, um seminário sobre o mercado e suas tendências. Falarão os economistas do BTG Pactual Ricardo Cavalieri e Álvaro Frasson. As inscrições são gratuitas pelo e-mail contato@vertinv.Com.Br

Eram esperados 80 mil visitantes na Fruit Logistica deste ano. Vieram 50 mil, no máximo. Todos apontam um culpado: o coronavírus. Um pequeno estande da Xiamem Yoashi, produtora chinesa de melão, com duas atendentes, era evitado pelo público. A Xiamem Yoashi exporta (ou exportava) seus produtos para a Itália e a Polônia.