Pecém aumenta suas taxas

Três fontes - uma da indústria de equipamentos para a geração de energia eólica, outra da navegação marítima e uma terceira do setor de transporte rodoviário - revelaram a esta coluna que, por causa do aumento das taxas de movimentação de cargas do Porto do Pecém, há um movimento no sentido de transferir para o Porto do Mucuripe o embarque e o desembarque de pás eólicas. A primeira experiência nesse sentido foi feita com positivos resultados, a começar do custo da movimentação, bem mais barato do que o do Pecém. Uma das fontes revelou que a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A) "simplesmente dobrou o valor da taxa", o que irritou diretores das principais empresas fabricantes de pás eólicas - Aeris e Wobben, com planta industrial na área do CIPP - e Vestas, a gigante dinamarquesa, cuja fábrica, localizada em Aquiraz, já faz a superturbina V-150, com 4,2 MW de potência, a maior produzida na América Latina. A coluna ouviu a direção da CIPP S/A, que transmitiu a seguinte mensagem, cujo texto é uma aula de contorcionismo retórico: "O Complexo do Pecém comunica que regula, de acordo com as práticas usuais do mercado, todas as tarifas cobradas e desconhece a referida elevação na cobrança das taxas de movimentação de cargas. Ressaltamos ainda que existem benefícios, inclusive com descontos que podem ser negociados contratualmente. O Complexo do Pecém reafirma seu compromisso e disponibilidade com todos os seus clientes". A nota da CIPP acrescenta mais dúvida à questão. Bem, os dois portos marítimos cearenses devem ser - e são - ferramentas importantes para o desenvolvimento econômico do Ceará. Santa Catarina, com um litoral menor do que o do Ceará, tem cinco portos que operam eficientemente. "Aqui, só temos dois. Então, para que essa divergência?", indaga um grande empresário da logística de transporte.

Ce-155

Por falar em Pecém: seguem paradas, por causa das últimas e pesadas chuvas, as obras de duplicação da CE-155, a rodovia que liga a BR-222 ao Porto do Pecém. A estrada segue quase intransitável. O consórcio Lomacon-Copa, responsável pelos serviços, apesar de manter no canteiro da obra um arsenal de máquinas e equipamentos, nada pode fazer. Água da chuva e obra rodoviária são incompatíveis: uma odeia a outra.

Declaração

Adverte Sérgio Melo, da SM Consultoria Empresarial: "Começará a contar a partir do próximo dia 15 o prazo para a entrega da Declaração Anual de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) referente ao ano base de 2019. O prazo irá até o dia 5 de abril". Ele lembra que a entrega da CBE é obrigatória para pessoas físicas ou jurídicas detentoras de participação no capital de empresas, títulos de renda fixa, ações, depósitos, imóveis etc, localizados no exterior, cujos valores totalizavam US$ 100 mil no dia 31 de dezembro passado.

UNIDOS

Mais de 100 pessoas compareceram ao almoço mensal - realizado na última sexta-feira (31) - do Encontro de Produtores Rurais do Ceará (Eproce), coordenado por Amílcar Silveira. Entre os presentes, Luiz Girão, segundo maior produtor de leite do Ceará (o primeiro é o Grupo Edson Queiroz), o engenheiro Hypérides Macedo, referência em recursos hídricos, que falou sobre sua especialidade, e o presidente da Faec, Flávio Sabóya, que já coordena a próxima Pecnordeste.

Roterdã

Danilo Serpa, presidente da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A), está, desde ontem, na Holanda. Hoje, ele tem reunião agendada com diretores do Porto de Roterdã, sócio da CIPP S/A. Antes de viajar, Danilo disse à coluna que as relações das duas partes "estão afinadíssimas".

Fertsan

Cearense da gema, a Fertsan, que desenvolveu e comercializa no Brasil e na Europa tecnologia que aumenta a resistência das plantas contra pragas e doenças e eleva em 20% a produtividade de diferentes culturas agrícolas, como soja, cana, algodão e milho, implantará em Guaiuba uma indústria que fabricará seus produtos. Hoje, a empresa tem um laboratório em Messejana e uma unidade de embalagens no Eusébio.

Pílulas

Festa em Palmácia, município do Maciço de Baturité que produz frutas, legumes e verduras: sua principal barragem, a Germinal, está vertendo desde a última sexta-feira (31). Toda a água vertida desce em direção aos açudes Pacoti, Riachão e Gavião que, com o Pacajus e o Aracoiaba, garantem há anos o abastecimento de Fortaleza

Sílvio carlos ribeiro, secretário executivo de Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, viajou, ontem à noite, para Berlim (Alemanha). Participará da Fruit Logistica, feira de frutas.

Sobe

Quem embarca ou desembarca no Aeroporto de Fortaleza vê o grande esforço de técnicos e operários do consórcio que executa a obra de ampliação do terminal. O vendaval da semana passada arrancou parte do telhado de alumínio do edifício. Quando chove, há problemas.

Desce

Para a maioria dos cearenses, a chuva é uma notícia espetacular. Mas para os que habitam Fortaleza - na Aldeota ou em bairros de sua periferia - chuva é na verdade um tormento, um suplício. Quem tem comércio ou uma residência na maltratada Avenida Heráclito Graça pede tudo a Deus, menos uma coisa: que caia a chuva.