Parceria Faec-Fiec alegra ministra da Agricultura, Tereza Cristina

Tornaram-se parceiras as federações da Agricultura (Faec), presidida por Flávio Sabóya, e das Indústrias (Fiec), liderada por Ricardo Cavalcante, no encaminhamento das principais questões da agroindústria do Ceará à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que, positivamente surpresa com a novidade, prometeu atenção de sua pasta às prioridades cearenses.

Que são estas: pesca, que não se resume à lagosta e ao pargo, mas se alastra à captura do atum e envolve também a criação do camarão que cresce na velocidade do frevo; a produção de palma forrageira, que terá apoio mais efetivo do BNB; e a instalação de um Laboratório de Análise e Certificação do Leite e seus derivados.

Quem testemunhou a reunião da ministra Tereza Cristina com os líderes da agropecuária cearense recolheu duas certezas.

Primeira: Faec e a Fiec, juntas, dão muito peso político às demandas da agroindústria estadual junto aos governos federal e estadual;

Segunda: Flávio Sabóya, presidente da Faec, tem de fato estreita ligação de amizade com a ministra da Agricultura, que lhe prometeu - em alto e bom som - retornar aqui nas próximas semanas para uma reunião exclusiva com os presidentes de todos os sindicatos rurais do Ceará, alguns dos quais foram impedidos de entrar segunda-feira, 9, no auditório do BNB, onde foi lançado o SISBI-POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produção de Origem Animal).

Outra constatação: o superintendente do Ministério da Agricultura no Ceará, Holanda Neto, dinamizou a representação do Mapa aqui, promovendo uma atuação técnica e política que faltava à superintendência..

CAMARÃO

Cristiano Maia, presidente da Camarão BR - entidade que congrega as maiores empresas produtoras de camarão do País e agora representa a carcinicultura nacional junto ao Ministério da Agricultura e à Confederação da Agricultura, anunciou à ministra da Tereza Cristina, que, neste ano, a safra brasileira de camarão ficará entre 100 e 120 mil toneladas.

Será o d dobro da safra do ano passado.

Causa: o fim da mancha branca e o aumento do número de produtores, principalmente no Vale do Jaguaribe, no Ceará.

AGRONORDESTE

Da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para empresários e autoridades nordestinos reunidos segunda-feira, 9, na sede do BNB, no Passaré:

"O Agronordeste é a menina dos olhos do Ministério da Agricultura".

A conferir.

SÓ NO BRASIL!

Guilherme Moraes Saldanha, secretário de Agricultura do RN, não se conforma "com certas coisas que só acontecem no Brasil".

Ele disse a esta coluna que: "um ônibus movido a óleo diesel circula livremente pelas ruas das cidades".

Mas um trator, que usa o mesmo óleo diesel e prepara a terra para a plantação de nossos alimentos, não roda sem uma licença ambiental".

Brasil !!!

QUÍMICOS

Em Sidrolânia, no Mato Grosso do Sul, a Secretaria da Saúde está aplicando o fumacê para combater o mosquito da dengue.

Para isso adquiriu 220 litros do veneno Malathion.

Nem o PT, nem o Psol ou qualquer ONG ambiental protestou contra o uso desse produto químico.

Por que?

Resposta simples: porque não faz mal à saúde humana, pois utilizado segundo as orientações da bula do fabricante.

A mesma coisa acontece com os defe sivos químicos - ou agrotóxicos - matam as pragas e a doenças que atacam as lavouras.

Os agroquímicos não causam danos à saúde das pessoas.

Um comprimido de Tylenol faz pasar a dor de cabeça; mas 30 comprimidos de uma vez podem matar o paciente.