Para salvar vidas, Camilo Santana mantém isolamento até o dia 20

Está bem claro que o governador Camilo Santana – ao prorrogar por mais 15 dias o isolamento social na geografia do Ceará por causa da pandemia do coronavírus – segue obediente às orientações da OMS, do Ministério da Saúde e de sua Secretaria de Saúde, que recomendam o “fique em casa” para evitar a propagação multitudinária – e rápida – da doença.

As atividades essenciais na indústria (produção de alimentos e de artigos farmacêuticos e de limpeza e higiene) no comércio (farmácias, supermercados, armazéns, bodegas e padarias) e no serviço (restaurantes para entrega de comida em domicílio e centenas de motoqueiros para essa tarefa) permanecem autorizadas.

As demais permanecem interditadas.

Decisão dura e difícil, mas tomada em respeito ao Comitê de Saúde que o próprio governador criou para lhe dar suporte científico à gestão da pandemia na geografia do Estado do Ceará.

Há pressões justas do comércio, da indústria e do serviço que desejam retomar suas atividades e manter o seu quadro de funcionários.

Há, porém, um inimigo invisível, que ameaça não apenas a economia, mas a vida das pessoas, e é com estas que o governador Camilo Santana se mostra, em primeiro lugar, compromissado.

Governar é tomar decisões, e estas o governador tem assumido.

As medidas econômicas para minimizar os efeitos da crise têm sido tomadas e anunciadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

Na sexta-feira, 3, Guedes, disse, por videoconferência a grandes empresários do comércio, que, quando o Brasil sair desta crise, estará pronto para um salto, inclusive na geração de emprego.

E renovou sua esperança de que o Congresso dará sua colaboração, aprovando as reformas, incluindo a tributária, por meio da qual será possível tirar da folha de pagamento das empresas todos os impostos e contribuições que dificultam a contratação de funcionários.

Ele acenou com uma grande redução de impostos, desde que o Congresso aprove as reformas.

Surge a pergunta: de onde virá o dinheiro para pagar o rombo do Orçamento Geral da União (OGU), que passará dos R$ 600 bilhões neste exercício?

Guedes não deu pistas, mas quem o conhece sabe que ele carrega um sonho antigo: ressuscitar com outro nome o antigo imposto financeiro, a CPMF, que incidiria sobre todas as transações financeiras, numa autêntica socialização tributária.

SIDERURGIA

Acendeu o sinal amarelo na siderurgia brasileira – a do Ceará no meio.

Causa: a retração da atividade industrial na Ásia e no resto do mundo – os Estados Unidos incluídos.

O preço do aço no mundo já se reduziu em 25%.

A usina da Gerdau em Maracanaú baixou em 50% o preço da sucata que compra de seus fornecedores, entre os quais estão indústrias locais de metalurgia.

A usina da CSP opera normalmente, mas com plano rigoroso de contingência na questão sanitária – informa o secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior.

Maia acrescenta um detalhe: 70% do pessoal da usina estão no modo home

EQUAÇÃO

Acredite. Na Prefeitura de Fortaleza, há o cargo, devidamente ocupado, de Coordenador Executivo da Assessoria Especial de Acompanhamento Legislativo da Coordenadoria Especial de Articulação Política.

Ontem, um executivo financeiro decifrou a equação: há uma Coordenadoria Especial de Articulação Política, que tem uma Assessoria Especial de Acompanhamento Legislativo, que, por sua vez, tem uma Coordenadoria Executiva. Tudo sem consulta ao contribuinte.