Pandemia: Sesi doa R$ 1 milhão para campanha da Fiec por ventiladores pulmonares

O Sesi-Ceará doou R$ 1 milhão à campanha liderada pela Federação das Indústrias do Ceará para a aquisição de respiradores mecânicos que serão doados ao Governo do Estado, que os repasará à sua Secretaria da Saúde.

Os equipamentos serão instalados nas Unidades de Tratamento Itensivo (UTIs) dos hospitais da rede pública estadual que tratam das pessoas infectadas pelo coronavírus.

Toda a doação do Sei foi usada na aquisição de 15 ventiladores pulmonares, que já foram instalados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza..

Esse hospital foi arrendado e equipado pelo Governo do Estado para atender, exclusivamente, os pacientes infectados pelo coronavírus.

Além dessa doação, o Sesi do Ceará, em parceria com a Associação Médica Cearense, está também custeando um treinamento específico para 140 médicos que atuarão no atendimento de emergências relacionadas ao coronavírus.

Esses médicos, que trabalham em hospitais e nas UPAs de Fortaleza, estavam precisando de uma atualização de procedimentos específicos para essa doença.

O presidente da Associação Médica Cearense, Carmelo Leão, disse que muitos mais médicos serão chamados para a linha de frete da guerra contra o coronavírus e por isto serão treinados também.

As aulas presenciais serão gravadas e todo o seu conteúdo ficará colocada à disposição da comunidade médica.