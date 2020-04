Pandemia: Secretário Maia Júnior anuncia doações da Ambev ao Ceará

Gigante brasileiro da indústria de cerveja, a Ambev doará ao Governo do Ceará 10 toneladas de farinha de mandioca e 50 mil embalagens de 237 ml de álcool-geral, informou a esta coluna o secretário de Desenvolvimento Econômico, engenheiro Maia Júnior.

"É um gesto de solidariedade da Ambev ao governo e ao povo do Ceará neste momento de grave crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus", disse o secretário.

A doação de álcool-geral, tão logo seja recebida, será encaminhada à Secretaria de Saúde.

A de farinha de mandioca se destinará aos organismos que cuidam das políticas sociais do Governo do Estado.

Maia Júnior revelou também que, ao longo desta semana, teve reuniões com empresários industriais das áreas de calçados, construção civil e mobiliário.

Com os da construção civil, o secretário de Desenvolvimento Econômico colheu diferentes opiniões.

Alguns disseram que podem garantir, nos seus canteiros de obras, toda a segurança aos seus colaboradores.

Mas dois destacados empresários da construção disseram, porém, que preferem manter inativos os seus canteiros de obras enquanto durar a quarentena decretada pelo governador Camilo Santana.

Essa quarentena terminará amanhã, domingo, dia 5.

Com empresários da área de fabricação de móveis, Maia Júnior também registrou opiniões divergentes.

Enquanto a empresa Jacaúna, que tem unidade industrial na cidade de Marco, no Norte cearense, confirmou a suspensão de suas atividades, causando o desemprego de 1.200 pessoas, outras empresas do setor revelaram sua disposição de manter-se em quarentena, obedientes a orientação da Secretaria de Saúde do Governo do Estado.

Quanto à indústria de calçados, Maia Júnior disse à coluna que a decisão da Democrata – que suspendeu a produção de sua fábrica de Itapajé, com a demissão de 1.200 funcionários – foi um caso isolado, uma vez que as demais empresas, que respondem por 42 mil dos 46 mil empregos gerados pelo setor no Ceará – também manterão a quarentena.

O secretário Maia Júnior informou à coluna que, pelo telefone ou por vídeo conferência, vem mantendo permanente contato com os diferentes setores da atividade econômica, razão pela qual pode confirmar, por exemplo, que o agronegócio, incluindo principalmente os pequenos produtores, opera normalmente, produzindo alimentos que chegam à Ceasa e aos supermercados, o que garante sem qualquer problema o abastecimento da população.

Ele anunciou como “uma boa notícia” a informação de que as obras de conclusão do Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias prosseguem e que no próximo mês de junho suas águas chegarão ao açude Castanhão.