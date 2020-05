Pandemia: M. Dias Branco dá aos funcionários cursos 100% online e gratuitos

Líder nacional do mercado de massas e biscoitos, a cearense M. Dias Branco disponibilizou, na sua Universidade Corporativa, cursos 100% online e gratuitos, voltados aos profissionais que estão em teletrabalho, o home office.

Os treinamentos e-learnings visam desenvolver competências e habilidades que estão alinhadas ao negócio, todos disponíveis via HCM Módulo Aprendizagem, a plataforma de treinamentos própria da companhia.

Os cursos são focados em necessidades que tornam a rotina no home office mais produtiva e eficiente, do ponto de vista de resultados e interação com os colegas, como Resiliência - a arte da adaptabilidade; Proatividade: explore os benefícios desta competência; Foco no Resultado: como entregar as melhores soluções; Relacionamento Interpessoal: o caminho para conexões positivas; e Criatividade: Entenda o que é e como eliminar o bloqueio criativo.

A plataforma de estudos é ligada à área de Educação Corporativa da companhia, que sempre buscou proporcionar oportunidades de desenvolvimento para os colaboradores.

Todos os conteúdos oferecidos pela plataforma são contabilizados como horas de treinamento no currículo interno de cada colaborador, o que favorecerá a participação em eventuais processos seletivos.

“Esse catálogo de cursos foi lançado no dia 30 de março, quando os colaboradores ainda tinham dúvidas sobre como melhorar a rotina e o andamento dos projetos no teletrabalho. A aderência tem sido crescente à medida em que divulgamos as percepções dos funcionários sobre os treinamentos via WhatsApp ou e-mail. Visando um maior engajamento dos nossos colaboradores, estamos ampliando a grade de cursos oferecidos para criarmos uma agenda contínua de aprendizado online, de maneira confortável e durante o horário mais adequado ao colaborador”, explica Michele Cipriano, gerente de Educação Corporativa da M. Dias Branco.