Pandemia: Justiça suspende protestos contra empresas do Sindconfecções

Por decisão da Justiça, estão suspensos, desde quinta-feira, 8, “todos os protestos de títulos e negativações” das empresas associadas ao Sindicato das Indústrias de Confecções do Ceará (Sindconfecções).

A medida, tomada em caráter liminar pelo juiz Maurício Fernandes Gomes, da 35ª Vara Cível, atende a pleito do Sindconfecções, encaminhado por meio do escritório Albuquerque Viana Advogados.

O réu citado é o Segundo Tabelionato de Notas, Protesto e Ofício de Registros Públicos, que tem prazo de 15 dias para contestar a decisão do juiz.

De acordo com o presidente do Sindconfecções, Elano Guilherme, o setor industrial de confecções enfrentará, depois da pandemia do coronavírus, “muitas dificuldades com relação à obtenção de crédito”, razão pela qual ele considerou “muito importante a decisão do juiz Maurício Fernandes Gomes.

Ainda segundo Elano Guilherme, outros setores da atividade econômica no Ceará deverão, diante dessa decisão judicial, buscar a mesma saída para evitar que – por causa desta crise pandêmica – enfrentem protesto de títulos causados pela interdição do funcionamento da indústria.

Na sua sentença, o juiz escreveu: "Concedo a tutela de urgência requerida na petição inicial, para o fim de determinar a sustação/suspensão de todos os protestos de títulos e negativações das empresas substituídas pelo sindicato autor, havidos desde o início das paralisações econômicas (20 de março de 2020) e, consequentemente, que os tabelionatos e órgãos de proteção ao crédito se abstenham de levar a registro as solicitações de novos protestos e novas negativações, até 90 (noventa) dias após o retorno das atividades econômicas determinadas pelo Estado do Ceará".