Pandemia do coronavírus muda a rotina dos supermercados

Nascida nos EUA e rapidamente expandida para os países do mundo com protagonismo na produção de alimentos, a PMA (Produce Marketing Association), por meio de seu capítulo brasileiro, promoveu segunda-feira, 4, videoconferência com alguns dos principais empresários do setor supermercadista do Brasil, entre os quais o cearense Honório Pinheiro, sócio e CEO da rede Supermercado Pinheiro.

A intenção da PMA Brasil foi a de colher informações sobre as tendências do mercado varejista diante do isolamento social causado pela pandemia do coronavírus.

Josiano Saquetti, CEO do Supermercado Hippo, de Santa Catarina, considerou o atual cenário do varejo como "desafiador num momento inusitado, com aumento de demanda para produtos embalados, higienizados e rastreados".

Luiz Ferreira, do supermercado Nordestão, de Natal, disse: "Pudemos estruturar o atendimento observando o que já acontecia no Sul e Sudeste. Para os colaboradores, afastamos pessoas do grupo de risco, implantamos home office, abrimos teleatendimento médico e entregamos cesta básica para cada colaborador por quinzena".

Honório Pinheiro resumiu assim:

"A adaptação dos nossos colaboradores teve de ser rápida. O canal de comunicação com o cliente foi - e continua sendo - readaptado todo dia. Temos usado bem as redes sociais. Como temos um bom aplicativo e nos aliamos ao iFood, isso facilitou muito o atendimento ao cliente. Nós estamos bem, apesar de fecharmos nossa área de gastronomia, que consumia muito FLV (Frutas, Legumes e Verduras)".

Ele concluiu:

"O cliente está focado na essencialidade e estamos ampliando nossa área de produtos veganos, que está correspondendo".

RIO JAGUARIBE

Há em circulação nos gabinetes da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh) a ideia, prestes a transformar-se em projeto, de desassoreamento de um trecho do Rio Jaguaribe, entre a barragem de Pedrinhas, em Limoeiro do Norte, e a barragem do Castanhão (a montante).

Algumas retroescavadeiras resolveriam esse problema até o fim deste ano.

Há um século, por falta desse desassoreamento, a profundidade do rio Jaguaribe é a mesma.

Mas o desassoreamento não é o único problema do Jaguaribe: o uso indevido, sem outorga, ou seja, criminoso, da água do rio é algo que só uma ação policial resolverá.

MENSAGEM

Está nas rede sociais desta mensagem:

"Enquanto não produzirem caixões funerários com gavetas, não adiantará ajuntar riquezas aqui".

PARCERIA

Celebraram parceria a rede Mercadinhos São Luiz e a Microsity, que atualiza o parque tecnológico daquela empresa cearense.

O projeto que começou a ser executado no fim do ano passado, está atualizando o parque tecnológico da rede São Luiz, possibilitando a evolução da companhia e sua adequação às exigências do novo mercado consumidor.

EVENTOS

Grandes eventos previstos para este primeiro semestre e transferidos para o segundo por causa da pandemia da Covid-19, já estão sendo cancelados e reprogramados para 2021.

A Expofruit-2020, por exemplo, que anualmente reúne em agosto os fruticultores do Nordeste em Mossoró (RN), está prestes a ser cancelado.