Pandemia: Ceará edita boletim econômico que dá dicas para superar crise

Elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, saiu o primeiro "Boletim Econômico", cuja publicação será semanal e sempre pela via digital, segundo informa o titular da pasta, Maia Júnior.

Dirigida aos empresários, a edição inaugural traz "dicas para ajudar a superar este momento de crise".

Entre elas, estão as seguintes:

"Conheça a situação dos seus parceiros e fornecedores e se ela (a crise) pode afetar os seus negócios;

"Monitore suas cadeias de suprimentos;

"Pontue os gargalos em sua cadeia de suprimentos e opte por fornecimentos alternativos;

"Contate sua seguradora sobre coberturas de perdas, danos ou atrasos em entregas de cargas;

"Estabeleça comunicação com despachantes aduaneiros, agentes de cargas e operadores de logística, quando se tratar de empresa exportadora;

"Elabore um plano de contingência, caso haja interrupção no fornecimento;

"Avalie e repasse novas formas de escoamento da produção; busque possibilidades de automação e sua flexibilidade produtiva".

ARIOSTO

Deveria ser adotado pelas escolas do ensino fundamental do Ceará, públicas e privadas, o livro "Desafios do Século XXI", de autoria do ex-deputado federal Ariosto Holanda.

Prefaciado pelo senador Tasso Jereissati, o livro - com 138 páginas de preciosas informações - é dividido em duas partes.

Na primeira, Ariosto trata do desenvolvimento humano.

Na segunda, aborda o que o futuro muito próximo nos reserva na área da energia.

Tendo dedicado seus mandatos ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia - foi secretário de C&T do Ceará - Ariosto Holanda, já afastado da vida pública, é exemplo pronto e acabado do político competente e probo, acima de qualquer suspeita.

Algo que está em falta hoje.

DEFENSIVOS

Foi publicado ontem pelo Ministério da Agricultura o registro de dois defensivos biológicos inéditos.

O primeiro, à base de extrato de alho, poderá ser utilizado para o controle de nematoides (pragas de solo que atacam as raízes das plantas).

O outro é o "Amblysuius tamatavensis", ácaro que controla a mosca branca, praga que ataca a batata, o tomate e o feijão, entre outras culturas.

A biotecnologia é a maior aliada do agronegócio brasileiro.

Sem ela, o Brasil não seria a potência que é hoje - um dos três maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos, o que causa muita inveja dentro e fora do Brasil.

PAGUE MENOS

Foram prorrogadas até o dia 20 as inscrições para o 8º Concurso Literário das Organizações Pague Menos.

Nesta pandemia virótica e de isolamento social, a Pague Menos incentiva o lado poético dos brasileiros.

O tema do concurso é "Viva Plenamente", e somente para poesia.

Inscrições pelo site da Pague Menos.

Gol!!

DEMOCRATA

Para o município de Itapajé, a suspensão das atividades da fábrica de calçados Democrata, que demitiu mil funcionários nesta semana, tem o mesmo efeito de um coronavírus.

Enquanto isso, na periferia de Fortaleza, parece que não há pandemia: tudo funciona sem problema .

Lá, as pessoas estão indo e vindo como num dia normal.

PREJUÍZOS

Por causa da pandemia do coronavírus, aumentam os prejuízos da maioria dos setores econômicos, enquanto outros registram crescimento da receita, de acordo com levantamento da Elo Serviços, uma empresa controlada pelo Banco do Brasil e o Bradesco.

Esse levantamento indica que o setor da construção civil, no País todo, teve uma queda de receita de 46%; os bares e restaurantes, 69%; as lojas de departamento,75%; o Turismo, 78%; os estacionamentos de veículos, 86%; o setor de vesturário, 91%.

Em compensação, dois setores da atividade econômica no Brasil tiveram alto crescimento.

O de supermercados aumentou 20% e o de farmácias, 15%.

Não há surpresa, pois, com a população brasileira dentro de casa e com a indústria, o comércio, o serviço e o turismo paralisados, as pessoas só estão podendo comprar alimentos e medicamentos.

Os automóveis estão nas garagens, e por causa disto o índice de poluição está perto de zero, e esta é a melhor notícia desta crise, pelo que o planeta agradece.