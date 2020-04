Pandemia: Ceará edita boletim econômico

Elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, saiu o primeiro "Boletim Econômico", cuja publicação será semanal e sempre pela via digital, segundo informa o titular da pasta, Maia Júnior. Dirigida aos empresários, a edição inaugural traz "dicas para ajudar a superar este momento de crise". Entre elas, estão as seguintes: "Conheça a situação dos seus parceiros e fornecedores e se ela (a crise) pode afetar os seus negócios; monitore suas cadeias de suprimentos; pontue os gargalos em sua cadeia de suprimentos e opte por fornecimentos alternativos; contate sua seguradora sobre coberturas de perdas, danos ou atrasos em entregas de cargas; estabeleça comunicação com despachantes aduaneiros, agentes de cargas e operadores de logística, quando se tratar de empresa exportadora; elabore um plano de contingência, caso haja interrupção no fornecimento, avalie e repasse novas formas de escoamento da produção; busque possibilidades de automação e sua flexibilidade produtiva".

Ariosto

Deveria ser adotado pelas escolas do ensino fundamental do Ceará, públicas e privadas, o livro "Desafios do Século XXI", de autoria do ex-deputado federal Ariosto Holanda. Prefaciado pelo senador Tasso Jereissati, o livro - com 138 páginas de preciosas informações - é dividido em duas partes. Na primeira, Ariosto trata do desenvolvimento humano; na segunda, aborda o que o futuro muito próximo nos reserva na área da energia. Tendo dedicado seus mandatos ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia - foi secretário de C&T do Ceará, Ariosto Holanda, já afastado da vida pública, é exemplo pronto e acabado do político competente e probo, acima de qualquer suspeita. Algo que está em falta hoje.

Defensivos

Foi publicado ontem pelo Ministério da Agricultura o registro de dois defensivos biológicos inéditos. O primeiro, à base de extrato de alho, poderá ser utilizado para o controle de nematoides (pragas de solo que atacam as raízes das plantas); o outro é o "Amblysuius tamatavensis", ácaro que controla a mosca branca, praga que ataca a batata, o tomate e o feijão, entre outras culturas. A biotecnologia é a maior aliada do agronegócio brasileiro. Sem ela, o Brasil não seria a potência que é hoje - um dos três maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos, o que causa muita inveja.

Foram prorrogadas até o dia 20 as inscrições para o 8º Concurso Literário das Organizações Pague Menos. Nesta pandemia virótica e de isolamento social, a Pague Menos incentiva o lado poético dos brasileiros. O tema do concurso é "Viva Plenamente", e somente para poesia. Inscrições pelo site da Pague Menos. Gol!!

Para o município de Itapajé, a suspensão das atividades da fábrica de calçados Democrata, que demitiu mil funcionários nesta semana, tem o mesmo efeito de um coronavírus. Na periferia de Fortaleza, parece que não há pandemia: tudo funciona sem problema . Lá, as pessoas estão indo e vindo como num dia normal