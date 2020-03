Pacto de Madri acabará, enfim, com a burocracia do INPI

No Brasil, tudo é difícil para o empreendedor. Principalmente no campo da inovação.

A excessiva burocracia do serviço público - que cria dificuldade para vender facilidade - causa, por exemplo, uma demora de até uma década para um simples Certificado de Registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) de uma marca ou patente, inviabilizando inventos, antes inovadores, que acabam por tornar-se obsoletos e ultrapassados pela concorrência internacional, onde todo esse ritual é muito mais ágil e rápido.

Mas isso vai mudar, e logo.

O Brasil e mais 97 países - que respondem por 80% do comércio mundial - aderiram, no ano passado, ao Protocolo de Madri, que obriga o registro de uma marca em, no máximo 18 meses.

Assim, o brasileiro INPI está obrigado a cumprir o novo prazo.

O empresário cearense José Dias, dono da Biomátika, empresa de base tecnológica detentora de patentes e desenhos industriais, além de uma centena de marcas registradas no Inpi, comemora:

"O Protocolo de Madri também habilita as empresas e as pessoas físicas de um país-membro a solicitarem, por meio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi), ligada à ONU, o registro de uma marca já oficializada no seu país de origem. Esse processo garante a prioridade da marca e simplifica o procedimento em todos os países signatários do acordo", afirma ele.

Dias acrescenta: "Há um novo horizonte surgindo a favor dos que produzem".

TECNOLOGIA

Convidado pelo empresário Carlos Prado, fundador e diretor da Cemag - Ceará Máquinas Agrícolas, virá a Fortaleza, no próximo dia 17, o técnico francês Florian Bonenfant, da Terrateck, uma empresa europeia que causou o maior sucesso na última Fruit Logistica, em Berlim,.

Nessa feira - que é a maior do mundo da cadeia produtiva da hortifruticulturaonde - a Terrateck expôs seus produtos, todos fabricados com tecnologia de ponta, mas voltados para um público específico: o pequeno produtor rural.

Bonefant apresentará esses produtos aos cearenses durante a reunião quinzenal do Agropacto, naquele dia.

São equipamentos leves, simples e eficientes, que substituem a tração animal pela humana, mas tornando muito prazerosa essa troca.

Para essa apresentação, o presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec) e coordenador do Agropacto, Flávio Sabóya, está convidando os sindicatos rurais, o BNB, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (DAS) e as cooperativas agrícolas.

Carlos Prado explica que o interesse da Cemag em trazer o técnico e diretor da Terrateck é "difundir e compartilhar novas tecnologias para o nosso pequeno produtor, em sua maioria ainda na idade da pedra no que se refere à tecnologia agrícola".

TEREZA CRISTINA

Estrela de primeira grandeza do governo Bolsonaro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, presidirá segunda-feira, 9, no auditório do BNB, no Passaré, em Fortaleza, o ato de instalação do Sisbi no Ceará. Sisbi é o Sistema Brasileiro de Inspeção - inclusive para produtos de origem animal e vegetal.

LENTIDÃO

Seguem lentas, muito lentas - por causa das chuvas - as obras de requalificação da Avenida Desembargador Moreira. O quadro é mais complicado no trecho entre as avenidas Santos Dumont e Abolição.

Os serviços de recapeamento asfáltico das duas pistas da Desembargador. Moreira também são prejudicados pelas pesadas chuvas