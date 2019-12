Os novos caminhos da indústria cearense 

Assessor econômico da diretoria da Federação das Indústrias do Ceará, o economista Lauro Chaves Neto, professor da Uece, concorda com o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, para quem a internacionalização dos negócios é a melhor estratégia para o fortalecimento da indústria cearense. Ph.D em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona, Lauro Chaves entende, porém, que “a abertura de nossa economia precisa se dar no mesmo ritmo da melhoria do ambiente de negócios, o que quer dizer novo modelo tributário, menos burocracia e melhor infraestrutura de transporte e logística, sem o que não será possível otimizar a competitividade da nossa indústria e permitir que ela dispute mercados, inclusive o local, com a concorrência global”. Ele sugere a abertura de novos mercados para os produtos do Ceará e, em contrapartida, a ampliação das importações de bens intermediários e de capital, sem esquecer a criação de um ambiente propício para a inovação, “no que, aliás, a Fiec tem investido nos últimos anos”. Lauro aconselha o intercâmbio e a troca de informações com entidades e empresas estrangeiras para “desenvolver a mentalidade empreendedora global dos nossos empresários”.

Saneamento

Sobre nota desta coluna a respeito de um lobby contra o novo marco regulatório do saneamento, cujo texto-base, aprovado pela Câmara dos Deputados, abre a possibilidade de participação da iniciativa privada no setor, o Sindiágua - que reúne os empregados da Cagece – posiciona-se: “Privatizar o saneamento é estar na contramão de uma tendência mundial de reestatização”, diz a entidade em mensagem a esta coluna. A propósito: a Cagece pediu registro na Comissão de Valores Mobiliários para realizar um IPO (lançamento de ações) na Bolsa de Valores. Traduzindo: abrirá o capital.

Bolsonaro

Beto Studart, ex-presidente da Fiec, emitiu opinião sobre o que disse segunda-feira, 16, o senador Cid Gomes aos empresários cearenses do agronegócio. “Não tenho nem quero ter prestígio no Governo Bolsonaro. A situação fiscal do País é insustentável. Há um nó cego nas contas públicas”, foi o que, resumidamente, disse o senador pedetista. “Lamento, mas o senador Cid Gomes está totalmente equivocado. Nunca o empresariado brasileiro esteve tão empolgado com a economia do País após esses 20 anos de crise”, retrucou Studart.

Cimento exclusivo do Ceará, produzido em Quixeré pela fábrica da Apodi (50% da família Dias Branco e 50% da grega Titan, maior cimenteira do mundo) já está sendo utilizado na construção da Linha Leste do Metrofor, sob o chão da Av. S. Dumont. A obra usará 90 mil toneladas de cimento e 80 mil metros cúbicos de concreto usinado

Circulam na praça de Fortaleza informações de que uma grande fábrica cearense de tintas poderá mudar de mãos. Se o negócio envolver apenas empresas localizadas e em operação no Ceará, tudo bem. Mas se o comprador for um grupo de outro Estado, a notícia não será boa, pois causará a transferência de comando