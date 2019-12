Oposição em brasília, Governo no céará

Ser governo é uma coisa; ser oposição é outra completamente diferente. Governar - além de abrir estradas - é ferir interesses em benefício da coletividade. Oposicionar, porém, é ser contra ou a favor de alguma coisa, dependendo da circunstância e do local onde ela ocorra. Partidos que no Congresso Nacional - jogando para a plateia e a favor do discurso do quanto pior, melhor - votaram contra a reforma da Previdência deram apoio unânime, no Legislativo cearense, à proposta semelhante apresentada pelo aliado governador Camilo Santana. Ela foi aprovada quinta-feira, 19, por 34 votos a 8.

Nos corredores da Fiec, havia ontem - ao mesmo tempo - um sorriso largo de contentamento pela aprovação da reforma previdenciária estadual - que tramitou no tempo recorde de apenas nove dias - e outro de ironia diante do dispare comportamento dos mesmos partidos.

"Quanta incoerência", - comentou um industrial da indústria metalúrgica. "Mas há um motivo relevante", alertou um líder do comércio varejista, que, didática e politicamente, transmitiu a seguinte explicação:

"Na Câmara e no Senado, esses partidos não têm responsabilidade com o orçamento. Aqui no Ceará, onde as contas públicas seguem ajustadas pela gestão austera, esses mesmos partidos - sócios dessa austeridade e com coragem de enfrentar os lobbies corporativos dos servidores públicos - assumiram o ônus da reforma da Previdência. Por isto, ganharam o Ceará, o seu governo e sua população. Por que também não agem assim em Brasília?"

Ajustado

Opinião do economista Célio Fernando, que prestou consultoria na área previdenciária à administração do governador Camilo Santana: "Com a nova previdência estadual, aprovada no ano passado, e com os ajustes do Governo Federal aprovados quinta-feira pela Assembleia Legislativa, o Estado do Ceará consolida sua posição de o mais ajustado do País no campo previdenciário, incluindo Regime Complementar com capitalização".

Muda o iss

Mudança no ISS! A Câmara dos Deputados aprovou projeto que estabelece o seguinte: o ISS será recolhido no município no qual o serviço é efetivamente prestado. Má notícia para as prefeituras dos municípios de Eusébio e Aquiraz.

Setor imobiliário

Beto Studart reuniu ontem um grupo de pessoas para as quais transmitiu uma informação: em Fortaleza, o setor imobiliário também retoma o crescimento. “O mês passado de novembro foi muito bom, e dezembro está sendo excepcional”. Ele acrescentou: “No caso da BSpar, recuperamos o tempo perdido. E 2020 será ótimo”.



A Dívida Pública

Federal chegou a R$ 4,205 trilhões em novembro. O indicador, que inclui o endividamento interno e externo, teve alta nominal de 2,05% em relação a outubro. Os dados foram divulgados ontem (20) pelo Tesouro Nacional. A tendência é que ela encerre o ano entre R$ 4,1 trilhões e R$ 4,3 trilhões.