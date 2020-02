Obra pública: suplício de uma grande cidade

Engenheiros especializados em obras rodoviárias e, mais ainda, em pavimentação e drenagem, não entendem por que motivo as obras de duplicação dos viadutos do Makro e da Avenida Alberto Craveiro – que levam pessoas e cargas ao Aeroporto Internacional de Fortaleza, torcedores ao estádio Castelão e residentes de bairros densamente habitados - não se realizam durante os três turnos. Trata-se de uma intervenção em três das mais movimentadas avenidas da cidade, a Raul Barbosa, a Alberto Craveiro e a Carlos Jereissati. A empreiteira contratada cumpre expediente de repartição pública, mesmo sendo uma empresa privada, com prazo contratual de entrega a ser cumprido.

Nos fins de semana, veem-se lá a confusão no trânsito e o absurdo das máquinas paradas e a total ausência de engenheiros e operários. Os turistas, indignados, protestam; os residentes que viajam de ônibus reclamam do quilométrico e permanente congestionamento que atrasa sua chegada ao local de trabalho e a volta à casa no fim do dia.

“A linha de produção da cidade não pode parar”, diz um jovem engenheiro cearense com mestrado em Engenharia de Produção pela UFSC, cujo pai é doutor em gerência de pavimento pela UFRJ. O alargamento dos dois viadutos é obra emergencial, e por isto mesmo deve ser executada em regime de emergência, com homens e máquinas operando as 24 horas do dia, como acontece nas cidades dos países desenvolvidos.

O poder público contratante deveria premiar a construtora que entregasse a obra antes do prazo estabelecido, e esta, para alcançar o objetivo, trabalharia em tempo integral. Infelizmente, no Brasil, a Lei das licitações é só mais uma que existe para tornar difícil o que deveria ser fácil.

Incentivos

Do secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, Maia Júnior: “Preciso acreditar que o Brasil eliminará os subsídios via incentivo fiscal, incluso nas atuais propostas de reforma tributária, assim como aguardo, com interrogações, a redução de tarifas para importação para segmentos importantes da economia do País. O Congresso tem natureza e perfil corporativo e irá dificultar estes movimentos”.

Política

Por que o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Quixadá não foi convidado para reunião do Agronordeste?