O capitalismo vai mudar

Desta gravíssima pandemia, cujo tempo de duração ainda não foi estimado, o Brasil e seus agentes econômicos sairão diferentes. No mundo, acontecerá a mesma coisa. Não é mais possível ampliar a vida de um modelo de economia que há algum tempo mostra claros sinais de fadiga do material. Não é mais possível concentrar em meia dúzia de pessoas quase toda a riqueza nacional. Nem guardar essa riqueza em apenas cinco privilegiados bancos, cujos lucros só fazem crescer anualmente.

Sugere o bom senso que a economia baseada no livre mercado - uma das características dos regimes democráticos - necessita de uma reavaliação, de uma remodelagem. O capital responsável - cuja reprodução é a lógica e a consequência de sua boa aplicação - deve estar vinculado a um compromisso social. De nada adiantará uma ilha de prosperidade se em torno dela estiverem a sobreviver multidões de miseráveis sem acesso à educação, à saúde, ao saneamento e ao bem estar.

Constata-se, agora, que os países de economia mais avançada não tinham, como não têm, capacidade de evitar a eclosão de uma epidemia que, transformada em pandemia, já matou milhares de pessoas. Está na hora de o capitalismo descer à superfície para conhecer a dura realidade do mundo - o Brasil no meio - e entender que precisa lipoaspirar sua ganância. A inovação criou novas e modernas tecnologias que mudaram e tornaram prazeroso o modo de produzir e de trabalhar em uma parte do planeta, mas ainda incapazes de cambiar a vida das populações paupérrimas dos cinco continentes.

Esta é a opinião que se ouve não só de economistas de diferentes correntes, mas também de empresários de todos os portes. O Covid-19, provavelmente, trouxe consigo o vírus da advertência de que chegou a hora de trocar o chip do modelo econômico, adaptando-o às exigências da nova sociedade, que reivindica uma melhor divisão do bolo, sem o que não será possível reduzir ou extinguir as deploráveis desigualdades existentes entre os países e as pessoas.

Fusões

Na opinião do consultor Sérgio Melo, a pandemia do coronavírus também alcançou os processos de fusões e aquisições, que agora estão sendo postergados, o que significará significativas alterações nas avaliações. Sua empresa - a SM Consultoria, uma das mais requisitadas do Ceará - que prestava assessoria subsidiária a quatro operações de M&A (fusões e aquisições na sigla em inglês) - todas de empresas nordestinas - teve de adiar, para data ainda não definida, reuniões marcadas para esta semana. Não é hora de fundir nem de adquirir.