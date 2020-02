O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou na última segunda-feira, dia 10, um novo recorde de geração solar fotovoltaica na região Nordeste.

A geração instantânea, no pico, alcançou 1.257 MW às 14h08.

No momento do recorde, a energia gerada a partir do sol foi suficiente para suprir 10, 1% da carga da região nordestina.

Essa potência corresponde a 92,2% da capacidade total de geração das usinas solares.

O recorde anterior era de 16 de janeiro, quando foram gerados 1.232 MW.