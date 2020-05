No feriado, dia de silêncio, a Embratel faz muito barulho em obra na Aldeota

Hoje é feriado - e amanhã, também - como estabeleceu Lei aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza, sancionada pelo prefeito Roberto Cláudio..

Como um domingo, o feriado é um dia de silêncio.

Mas para a multinacional Embratel, o feriado de hoje, assim como os últimos três domingos, o dia é para fazer barulho.

E barulho de britadeira.

E barulho é o que a Embratel está fazendo hoje na obra de restauração de sua torre de antenas na esquina das ruas Torres Câmara e Joaquim Nabuco, no coração da Aldeota.

No edifício Pasárgada, onde residem famílias de funcionários aposentados do BNB, o barulho é ensurdecedor: a obra fica a 10 metros do prédio.

Ocupada em vigiar, nas grandes avenidas, o ir-e-vir das pessoas nesta fase de isolamento social rígido provocado pela pandemia do coronavírus, a Polícia Militar não apareceu, ainda, para mandar paralisar a obra da Embratel.

O barulho prossegue.