No Ceará seco, o leite dobra sua produção

De 2010 para cá, os pecuaristas do Ceará tomaram várias providências que - mesmo enfrentando seis anos de seca - dobraram a produção leiteira do Estado, que saiu de 444,1 milhões de litros/ano para 817,7 milhões de litros/ano registrados no ano passado. É pouco? Tem mais: dentro de cinco anos essa produção dobrará de novo, chegando aos 1,6 bilhão de litros/ano, se a área cultivada de palma forrageira saltar dos atuais 4 mil hectares para 10 mil hectares. Quem o prevê é Raimundo Reis, o mais requisitado consultor em pecuária do Ceará e do Nordeste. Ele sustenta sua aposta num detalhe: hoje, praticamente, todas as fazendas da pecuária cearense têm pelo menos um silo para guardar volumosos, principalmente o sorgo, o capim e o pasto nativo. Mas este é só um detalhe. Há vários outros, também importantes, como a profissionalização do setor, responsável pelo seu salto qualitativo. O rebanho bovino cearense é estimado pelo IBGE em pouco mais de dois milhões de cabeças, das quais 600 mil são vacas em lactação, com produtividade duas vezes maior do que em 2010. Para ressaltar o cenário da pecuária cearense, uma informação relevante: só a Betânia Lácteos, que lidera a indústria de lacticínios da região Nordeste, capta e beneficia, no Ceará, diariamente, 430 mil litros de leite. Mensalmente, a Betânia deposita na conta bancária dos seus fornecedores cearenses de leite - 90% dos quais são de pequeno porte - R$ 16,8 milhões.

Flor & camarão

Como se previa, a pandemia segue destruindo empresas e empregos. Na quarta-feira, a fazenda Lovely Red, que produzia flores em Tianguá, fechou e demitiu quase 200 trabalhadores. Ontem, Cristiano Maia, maior criador de camarão do País, anunciou: sua fazenda Potiporã, no RN, reduziu a produção em 50%, desativou metade dos seus laboratórios e demitiu 400 pessoas, um terço do seu pessoal. "Os restaurantes, que consomem o que produzimos, estão fechados há dois meses. Sem termos a quem vender, tivemos de reduzir custos", disse Cristiano Maia à coluna, quase chorando.

Desespero

De um empresário que integra o Grupo de Trabalho criado pelo governador Camilo Santana para elaborar proposta de reabertura das atividades econômicas no Ceará: "Não tenho dúvida de que será prorrogado o isolamento social por mais duas semanas". E acrescentou: "Estamos entrando no pico da pandemia sanitária e mergulhando na epidemia do desespero das empresas e dos trabalhadores desempregados".

Falando ontem por vídeo conferência para professores da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Ceará, empresário Beto Studart afirmou que, primeiro, nunca viu uma crise igual a esta e, segundo, tudo o que se tem dito sobre o que acontecerá depois desta pandemia virótica é pouco confiável. Ele tem razão.

Será que o brasileiro nasce corrupto? Reparem: o aplicativo da Caixa registrou 170 milhões de cadastros de pessoas interessadas em receber o auxílio emergencial de R$ 600. Entre elas, 70 mil presidiários, milhares de aposentados e pensionistas e até menores de idade, todos eles sem direito ao benefício. Pensaram: "Vai que dá..."