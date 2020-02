No Ceará, geração de energia eólica é boa na terra e no mar

Há otimismo na Secretaria Executiva de Energia e Telecomunicações da Seinfra, cujo titular, engenheiro Adão Linhares, aposta nos projetos de geração de energia eólica "offshore" (dentro do mar) previstos para implantação nos próximos três anos nos mares de Caucaia e Camocim.

O potencial de geração "offshore" no litoral cearense é gigantesco.

Há, porém, opiniões de outros engenheiros, segundo as quais será melhor, mais rápido e mais barato aproveitar, primeiro, o imenso potencial, ainda inexplorado, da geração "onshore" (no continente, em terra firme).

Produzir energia eólica dentro do mar custa muito caro, ainda. Sua tecnologia, porém, tem evoluído a cada ano.

A LM Wind Power, uma divisão da General Eletric, produziu, no ano passado, a maior pá eólica do mundo, com 108 metros de comprimento.

Ela moverá a sua novíssima linha de turbinas "offshore", já denominada de Haliade-X, cuja potência será capaz de abastecer uma cidade de 16 mil habitantes.

Adão Linhares sustenta seu otimismo, ressaltando a presença no Ceará dos maiores fabricantes mundiais de pás eólicas, como a Vestas - a maior de todas, a Enercon e a Aeris. "O Ceará mantém seu protagonismo na área das energias renováveis", afirma ele.

Mas outro engenheiro, Fernando Ximenes, lamenta que, mesmo assim, o Ceará tenha perdido posições no ranking nacional da geração eólica, estando hoje em quarto lugar nessa lista.

Ele diz que o Ceará "se tornou caro, complexo e burocrático".

Ximenes concorda com Linhares: "O Ceará é protagonista na geração de energias renováveis, mas esse protagonismo é mérito da indústria privada".

Noves fora esses pontos de vista, o futuro do Ceará na geração eólica, na terra e no mar, é promissor.

Precaução

Nas rodas empresariais, colhe-se esta sugestão:

As autoridades sanitárias do Ceará já deveriam ter elaborado um plano de ação para o caso de chegar aqui - e ele vai chegar, mais cedo ou mais tarde - o Covid-19, o coronavírus.

Será melhor pecar por excesso do que por omissão. Para qual telefone ligar no caso de surgirem os primeiros sintomas? O que fazer, se isso acontecer? Que hospital público estará preparado para atender os infectados? E no interior do Estado?

Granitos

Carlos Rubens Alencar, presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará, confirma:

A China - berço do coronavírus - suspendeu o embarque de 2.800 metros cúbicos de rochas ornamentais, extraídas do chão cearense, que seriam embarcadas no Porto do Pecém.

Por causa da doença, a construção civil chinesa desacelerou bastante.

Tecnologia

Seguem perdendo clientes os Correios.

A Secretaria da Fazenda do Ceará, que antes notificava os contribuintes inadimplentes por meio de carta, aderiu à tecnologia do WhatsApp.

Mas, para ter acesso ao novo serviço, o notificado terá de aderir a ele, o que pode ser feito pelo site da Sefaz, para cujo comando a novidade tornará ainda mais transparente sua relação com o contribuinte.

Honrosa.

Soldados, sargentos, cabos e oficiais amotinados em quartéis da PM do Ceará em Fortaleza e no interior do Estado têm de encontrar uma saída honrosa para o fim de sua rebelião.

A opinião pública está a favor dos policiais que se mantêm em serviço e, desta forma, continuam a garantir segurança à população.