Navio que tinha turistas com coronavírus atracará no Porto do Mucuripe

Polícia Federal, Receita Federal,Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Agência Nacional de Transportes Aquaviários darão apoio, amanhã, à Companhia Docas do Ceará durante a atracação e a estadia do navio de cruzeiro Konningston, que será abastecido, no Porto do Mucuripe, de alimentos, água potável e combustível.

Ele tem a bordo apenas seus 966 tripulantes, todos saudáveis.

O navio – que deveria ter encerrado a temporada de cruzeiros da Estação de Passageiros do Mucuripe no último dia 24 – foi impedido de atracar em Fortaleza por caisa do avanço da pandemia do coronavírus.

Por causa desse impedimento, o Koninsgton ficou a navegar pela costa nordestina. Uma operação foi montada e seus passageiros já retornaram aos seus respectivos países.

Na operação de amanhã, a Anvisa cumprirá seu programa sanitário específico para navios de cruzeiro que circulam pela costa brasileira.

É uma inspeção rigorosa, durante a qual os fiscais da Anvisa checam todos os controles da embarcação.

Serão verificados, por exemplo, os itens que dizem respeito à segurança sanitária dos alimentos e da água – incluindo as águas recreacionais (piscinas e hidromassagens) – limpeza de cabines e ambientais, instalações médicas e as condições de saúde dos tripulantes que possam ter relação direta com o Covid-19.