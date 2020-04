Ministro Rogério Marinho virá ao Ceará para tratar do Projeto S. Francisco

Virá ao Ceará, provavelmente na próxima semana, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, um nordestino do Rio Grande do Norte, estado diretamente interessado na conclusão do Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, cujas obras se prolongam há mais de 15 anos, mas já perto do fim.

Sua visita será técnica e terá três objetivos:

1) Debater o custo de manutenção do projeto, algo que preocupa os governos do CE, RN, PB e PE;

2) As opções da engenharia para melhorar e ampliar a vazão do Canal Norte, para o que será necessário que a Agência Nacional de Águas (ANA) aumente a outorga dos atuais 26,5 m³/s para 100 m³/s;

3) O aproveitamento da água do São Francisco para o consumo humano, a dessedentação animal e as atividades econômicas, incluindo a agricultura irrigada no Baixo Jaguaribe, no Ceará, e no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte.

A programação da visita de Rogério Marinho ainda não está definida, mas já se sabe que ele irá ao Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi (DIJA), que, além da fruticultura, está ganhando um grande empreendimento na área da cotonicultura irrigada.

PESCADOS

Com boa liquidez e sem passivo, a Compex Comércio e Indústria de Pescados e Exportação - dos irmãos Maria José e Paulo de Tarso Theófilo Gonçalves - arrematou por R$ 3,4 milhões a retroárea do Cais Pesqueiro de Fortaleza.

Lá, em uma área de mais de 11 milmetros quadrados, a empresa - maior exportadora de pescados do Ceará - instalará uma indústria de beneficiamento voltada para os mercados interno e externo.

Um empresário, concorrente da Compex, disse a esta coluna que a unidade industrial a ser construída no Mucuripe "deverá ser a mais moderna do País".

Os que hoje estão à frente da Compex "são a quarta geração de uma família que sempre trabalhou na exportação de pescados", informou o concorrente.

ENERGIA

Concluída a concretagem das fundações da primeira das 49 torres que sustentarão igual número de aerogeradores do Complexo Híbrido Eólico Solar Serrote em implantação na geografia do município de Trairi, no Litoral Oeste do Ceará.

Quem o implanta é a Qair Brasil, empresa controlada pela Qair International, de origem francesa.

Os geradores serão os podeerosos e novíssismos V-150, de 4,2 MW, da dinamarquesa Vestas, com fábrica em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Trata-se da primeira etapa do projeto, cuja capacidade instalada será de 205,8 MW.

Haverá mais duas etapas, uma de geração eólica, outra solar.

Todo o projeto, quando concluído, terá potência de 405 MW.

MAIS ENERGIA

Que coronavírus que nada!

A operadora Oi segue com seu plano de instalar, em várias cidades do País, até o fim deste ano, 25 parques de geração de energia solar com potência instalada de 123 MW.

A Oi passará a ser empresa de autoconsumo renovável em geração distribuída.

A operadora terá uma boa redução na sua conta de energia elétrica.

ALUGUEL

Quem vive de aluguel "está passando momentos terríveis", disse a esta coluna um corretor de imóveis.

Ele explicou:

"Uma parte dos inquilinos perdeu o emprego ou teve reduzido seu salário na empresa. Sem dinheiro, eles não têm como pagar o aluguel. Alguns acertaram a vida com o senhorio. Outros não tiveram a mesma sorte".

RENEGOCIANDO

Um empresário da indústria revelou ontem à coluna que o governo do Estado está renegociando contratos com seus fornecedores de produtos e serviços.

É consequência da queda de arrecadação tributária causada pelo isolamento social que proibe atividades econômicas e, consequentemente, a redução do consumo, provocando o desemprego

"Eu já fui chamado e acertei a redução de 30% do valor do meu contrato", disse o industrial.

Ele sugeriu:

"Os empresários poderiam propor o mesmo ao governo, ou seja, recolher 30% a menos dos impostos, até que passe esta pandemia".