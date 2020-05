Ministro da Saúde pede exoneração. A hidroxicloroquina está na raiz da questão

Menos de um mês depois de ser nomeado, o ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu exoneração do cargo antes do meio-dia desta sext-feira, 15.

O presidente Jair Bolsonaro aceitou o pedido.

Motivo: o presidente Bolsonaro quer que a hidroxicloroquina seja utilizada como medicamento capaz de deter o novo coronavírus nos sintomas iniciais da doença.

O ex-ministro Teich, como o seu antecessor Henrique Mandetta, manifestou-se contra a ideia, como já o havia feito Mandeitta.

Agora, em Brasília, há epeculações sobre quem sucederá Teich no Ministério da Saúde.

As apostas indicam que podem tornar-se ministro da Saúde o deputado Osmar Terra, do MDB, ou a médica imunologista Nise Yamagushi, que é a favor do uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19.

O Ministério da Saúde informa que haverá uma entrevista coletiva à tarde desta sexta-feira.