Ministra da Agricultura lança o SISBI no Ceará

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, virá amanhã a Fortaleza para assinar a portaria que incluirá o Estado do Ceará no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Anial (SISBI).

O evento será realiadoàs 11 horas no auditório do Banco do Nordeste, no Passaré.

O ato fará parte da programação de um seminário que debaterá sobre o SISBI, da qual também consta a entrega de certificados de equivalência dos serviços de inspeção nos estdos do Ceará, Piauí e Maranhão.

A visita da ministtra Tereza Cristina revelará uma novidade: a ausência do cearense Danilo Fortes, que era o coordenador do programa Agronordeste, do qual foi exonerado há uma semana.

Para o seu lugar foi designado Sérgio de Zen, pesquisador e professor da Escola Superior de Agricultura da USP e presidente da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz..

Ele acompanhará a ministtra em sua visita a Fortaleza.