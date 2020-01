Melão no ano novo chinês

No próximo sábado, 25, começará o Ano Novo Chinês - o Ano do Rato, primeiro dos 12 animais que compõem o calendário na China. Na cultura chinesa, o rato é o portador da prosperidade. Assim, no primeiro dia do Ano Novo chinês deve falar-se somente do futuro e não do passado. Talvez por isto mesmo, a missão de técnicos da Administração Geral de Aduanas da República Popular da China - que inspecionou, na semana passada, as áreas produtoras de melão do Ceará e do Rio Grande do Norte, livres da mosca da fruta - apresentará, na véspera do início do Ano do Rato, o seu relatório, que deverá liberar a exportação da fruta brasileira para o mercado consumidor chinês, o maior do mundo.

Os asiáticos foram minuciosos, pormenorizados, inquisidores e, também, exigentes em todos os detalhes da inspeção nas fazendas de produção do melão da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora do País, em Icapuí e em Mossoró. Viram os laboratórios da empresa, acompanharam o processo de colheita e o transporte do melão até a "packing house", onde se faz a embalagem e, em seguida, o seu armazenamento em câmaras frigoríficas. "Gostaram do que viram", disse à coluna Luís Roberto Barcelos, presidente da Associação Brasileira das Empresas Produtoras Exportadoras de Frutas e Derivados (Abrafrutas) e sócio e diretor de produção da Agrícola Famosa.

Paulista de nascimento e cearense por adoção (reside em Fortaleza há 20 anos), foi ele quem, pessoalmente, junto à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, trabalhou em todos os fóruns pela conquista do mercado da China. Barcelos estima que o primeiro embarque do melão cearense para aquele país deverá realizar-se até o fim do próximo mês de fevereiro.

Deve aqui ser feito um registro histórico: o trabalho de pesquisa e desenvolvimento para o reconhecimento e a aprovação internacionais da Área Livre da Mosca das Cucurbitáceas (Anastrepha Grandis) foi realizado pela Embrapa sob a coordenação do seu pesquisador Raimundo Braga, um engenheiro agrônomo cearense, PhD pela Universidade de Oklahoma (EUA). Essa área livre envolve todo o Leste do Ceará, incluindo a Chapada do Apodi, o município de Aracati (onde a Itaueira, por falta de água, suspendeu a produção até que se restabeleça a sua oferta) e o município de Icapuí. Também envolve o município de Mossoró e seu entorno, no Rio Grande do Norte. É a única área produtora de melão, no Brasil, autorizada a exportar para o estrangeiro.

Granito

Boa novidade: a apresentação que Duna Uribe, diretora comercial da CIPP S/A - na qual representa o Porto de Roterdã - faz hoje, às 14 horas, em Vitória, para empresários mineradores na Federação das Indústrias do Espírito Santo, será repetida quarta-feira, às 9h30 no Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais de Cachoeiro do Itapemirim, segunda maior cidade capixaba e sede do maior "cluster" (concentração de empresas) de rochas ornamentais do País. Duna Uribe - pessoalmente engajada no esforço de atração de novos investimentos para o Complexo do Pecém - mostrará as vantagens que oferece a ZPE Ceará - agora uma empresa vinculada à CIPP - para a instalação de indústrias de beneficiamento de mármores e granitos voltadas para a exportação.

Cervejas

Maior revendedora das chamadas cervejas especiais, importadas de diferentes países, a rede de lojas Mercadinhos São Luiz supera, neste quesito, as concorrentes multinacionais que aqui operam. Por sua vez, é o Carrefour que lidera a venda de azeite de oliva, também importado de Portugal, Espanha, Itália e Grécia.

Pecuária

Em Limoeiro do Norte, a Cialne - terceira maior produtora de leite do Ceará (a primeira é o Grupo Edson Queiroz e a segunda é o empresário Luiz Girão) - tem uma área irrigada por um pivô central de 50 hectares na qual produz capim-mombaça para um rebanho de 430 fêmeas em lactação. Cada uma produz, em média, 20,4 litros por dia. Em cada hectare, pastam 14 cabeças.

No Uruguai

No dia 2 de maio, o cearense Paulo José Benevides cantará na festa de casamento de noivos paulistas no luxuoso Hotel Fasano de Punta del Este. Orquestra dirigida pelo maestro Herlon Robson.