Melão do Ceará para a China só depois do coronavírus

Enquanto durar a crise sanitária causada pela pandemia do coronavírus, com sua má repercussão na economia, a sonhada exportação do melão cearense e potiguar para o mercado da China continuará sendo só um sonho.

O empresário Luís Roberto Barcelos, sócio e diretor da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de melão do País, e presidente da Abrafrutas explica que tudo parou por causa do Covid-19, mas as perspectivas continuam excelentes, pois têm tido sucesso os entendimentos com os importadores chineses.

O problema a resolver é da logística do transporte.

A vida útil de um melão é de 40 dias; a viagem do Pecém para a China terá de durar só 30 dias. Os 10 dias restantes serão para o desembarque, distribuição e comercialização da fruta.

FITOSSANIDADE

Juntaram-se o Brasil, os EUA e o Canadá, que, na Organização Mundial do Comércio, desejam abolir práticas adotadas pela União Europeia na importação de produtos agrícolas.

Os três querem que os países da UE adotem medidas sanitárias e fitossanitárias baseadas em dados científicos ou normas internacionais, levando em conta a evolução das tecnologias, a inovação dos equipamentos, as práticas agrícolas saudáveis e o combate à propagação de pragas e doenças.

Quinta-feira, em Brasília, o tema foi tratado em workshop que teve a presença de Leandro Feijó, diretor do Departamento de Fitossanidade do Ministério da Agricultura.

Tom Prado, CEO da Itaueira Agroecuária e coordenador de Fitossanidade da CNA, informa que há, neste momento, um esforço para conduzir o tema ao campo científico, retirando-o do princípio da precaução, com o que sairá o "perigo" e entrará o "risco".

C. ROLIM

Pio Rodrigues, sócio e CEO da C. Rolim Engenharia, reuniu os executivos da empresa para elaborar seu plano estratégico deste 2020.

A reunião realizou-se no Uno Medical & Office, empreendimento da empresa na Avenida Pontes Vieira.

Confirmou-se a informação de que a construtora entregará, até junho, seu novo empreendimento, o Jasmim - condomínio residencial no bairro Dionísio Torres.

CHINA!!!

Toda atenção à China, que começa a retomar sua produção.

Os chineses, sob a liderança de Xi Jiping, estão hoje importando petróleo a US$ 35 e minério de ferro 30% mais barato.

Emais: aproveitando a queda das bolsas, compram, baratinhas, as ações de grandes empresas estrangeiras.

M. DIAS BRANCO

Começará 2ª feira, 16, no Rio, a 32ª Super Rio Expofood, feira de alimentos promovida pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro.

Dela participará a cearense M. Dias Branco - líder nacional do mercado - com os produtos de suas marcas Finna, Piraquê, Vitarella e Adria (massas e biscoitos)

ESCURIDÃO

Continua às escuras a Avenida Desembargador Moreira, no trecho entre a Beni de Carvalho e Antonio Sales.

Moradores da área - incluindo os frequentadores da Paróquia de São Vicente de Paulo - fazem um apelo pela volta da luz.

Sem ela, as pessoas ficam ameaçadas pelos amigos do alheio, que agem ali a pé ou de moto