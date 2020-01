Melão de avião para a China

Exclusivo! Os primeiros embarques do melão cearense para a China serão feitos por via área, em pequenos volumes. Esta informação foi transmitida a esta coluna por Luís Roberto Barcelos, sócio e diretor de produção da Agrícola Famosa - maior produtora e exportadora da fruta no País - e também presidente da Abrafrutas, que congrega o setor da fruticultura brasileira. Por enquanto, a logística do transporte marítimo ainda não foi definida - são 34 dias de viagem do Pecém ao mais próximo porto chinês. Barcelos revelou que a missão técnica da Administração Geral das Aduanas da República Popular da China, que visitou há duas semanas as áreas de produção do Ceará e do Rio Grande do Norte, habilitou 45 fazendas e 35 "packing house" (áreas de embalagens) nos dois estados.

Na próxima semana, em Berlim, na Alemanha, Luís Roberto Barcelos e seu sócio Carlo Porro, diretor comercial da Agrícola Famosa, terão uma série de reuniões com importadores chineses, com os quais iniciarão o que ele chamou de "boas relações comerciais". Para começar logo essa parceria, o transporte aéreo é a alternativa mais rápida que se apresenta.

O esforço para a obtenção da abertura do mercado chinês para o melão brasileiro deve ser, por justiça, creditado ao presidente da Abrafrutas. Barcelos foi meia dúzia de vezes à China, onde conversou com autoridades, importadores e varejistas, prospectando o negócio. Quando Tereza Cristina assumiu o ministério da Agricultura, Barcelos a procurou, apresentando-lhe esse projeto, que de pronto teve o apoio da ministra. Cristina, pessoalmente, incluiu a exportação do melão nordestino nas tratativas dos acordos comerciais dos governos do Brasil e da China. Em novembro passado, os presidentes Jair Bolsonaro e Xi Jinping celebraram em Brasília o acordo que abriu o mercado brasileiro para a pera chinesa e o mercado chinês para o melão brasileiro produzido no Ceará e no Rio Grande do Norte.

Na conversa com esta coluna, ontem, Luís Roberto Barcelos informou que, quando a logística do transporte marítimo estiver acertada, os embarques, "muito provavelmente serão feitos pelo Porto do Pecém".

SEM MOSCA

Ainda sobre o melão: aberto o mercado chinês para o melão brasileiro do Nordeste, torna-se agora necessária a ampliação das áreas livres da mosca da fruta. Mas isto não é difícil e nem custa muito dinheiro. Para o engenheiro agrônomo cearense Raimundo Braga Sobrinho, doutor em Entomologia pela Universidade de Oklahoma e pesquisador da Embrapa, o primeiro passo, no curto prazo, deve ser a elaboração de um projeto, submetido ao Ministério da Agricultura, provando a inexistência da mosca (Anastrepha grandis) em áreas dos estados do Piauí e da Bahia, onde cresce a cultura do melão. Braga Sobrinho adverte: esse trabalho de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) dura três anos - é uma metodologia internacional que se adapta às condições locais. "Trata-se de um projeto baratíssimo e rápido, constituindo-se investimento de alto valor agregado para a fruticultura, uma vez que área livre é um patrimônio nacional, principalmente em estados de grande potencial frutícola como o Piauí e a Bahia". E mais: "Esse trabalho, viabilizado, potencializará os dois estados para a exportação de outras frutas". Em tempo: todo esse esforço dependerá do êxito que tiver a exportação do melão nordestino para o mercado chinês.

SEM IDEOLOGIA

Têm inteira razão os leitores Hideraldo Luís Bellini e Henrique Cavalcante de Freitas, que condenaram uma infeliz observação desta coluna em nota sobre a pera produzida em Petrolina, em clima tropical, agora comercializada no Rio Grande do Sul, que também a produz em clima temperado. A pesquisa, agora exitosa, da Embrapa Semiárido foi iniciada há 10 anos, ou seja, em pleno governo de esquerda, como eles lembraram. Resumo: não houve nem há ideologia na pesquisa da Embrapa.

PREVIDÊNCIA

Hoje, ao meio-dia, o secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, falará na Fiec para industriais cearenses. A convite do presidente da entidade, Ricardo Cavalcante, ele explicará o bê-a-bá da MP 905/2019 que trata do Contrato Verde Amarelo, algo que, na opinião da equipe econômica, será mais uma ferramenta para melhorar o ambiente dos negócios no Brasil, que é muito fechado.

Pílulas

Amanhã, ao meio dia, a CDL Jovem promoverá palestra de Honório Pinheiro, sócio e CEO da rede Supermercado Pinheiro. Ele contará sua experiência empresarial para o time de jovens varejistas que começam a assumir funções de mando nos supermercados e nas lojas dos pais. Honório saiu da pobreza extrema, no sertão cearense, para tornar-se um dos líderes do comércio do Estado. À custa do trabalho.

Empresários cearenses de todas os ramos da economia aguardam as chuvas. A água é essencial para a sua atividade. É pouca a que caiu até agora.

Sobe

Em recente seminário sobre a potencialidade do litoral cearense para geração de energia eólica "off shore" (dentro do mar), o executivo de uma grande empresa especializada disse: "Antes de entrar no mar, deve ser aproveitado o potencial em terra. Grande e mais barato".

Desce

Surpreendentemente, começa a emagrecer a parte engordada do aterro da Praia de Iracema. Não se sabe se foi o vento "swell", que nesta época provoca grandes ondas no litoral, ou se foi um erro de projeto ou de sua execução. Se as chuvas de 2020 forem fortes, será maior o trabalho da PMF para consertar o danificado.