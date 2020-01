Melão cearense na festa do Ano Novo Chinês

No próximo sábado, 25, começará o Ano Novo Chinês - o Ano do Rato, primeiro dos 12 animais que compõem o calendário na China.

Na cultura chinesa, o rato é o portador da prosperidade. Assim, no primeiro dia do Ano Novo chinês deve falar-se somente do futuro e não do passado.

Talvez por isto mesmo, a missão de técnicos da Administração Geral de Aduanas da República Popular da China – que inspecionou, na semana passada, as áreas produtoras de melão do Ceará e do Rio Grande do Norte, livres da mosca da fruta - apresentará, na véspera do início do Ano do Rato, o seu relatório, que deverá liberar a exportação da fruta brasileira para o mercado consumidor chinês, o maior do mundo.

Ao mesmo tempo, estará liberado o mercado brasileiro para a pera produzida na China.

Os asiáticos foram minuciosos, pormenorizados, inquisidores e, também, exigentes em todos os detalhes da inspeção nas fazendas de produção do melão da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora do País, em Icapuí e em Mossoró.

Viram os laboratórios da empresa, acompanharam o processo de colheita e o transporte do melão até a “packing house”, onde se faz a embalagem e, em seguida, o seu armazenamento em câmaras frigoríficas.

“Eles gostaram do que viram”, disse à coluna Luís Roberto Barcelos, presidente da Associação Brasileira das Empresas Produtoras Exportadoras de Frutas e Drivados (Abrafrutas) e sócio e diretor de produção da Agrícola Famosa.

Paulista de nascimento e cearense por adoção (reside em Fortaleza há 20 anos) foi ele quem, pessoalmente, junto à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, trabalhou em todos os fóruns pela conquista do mercado da China. Barcelos estima que o primeiro embarque do melão cearense para aquele país deverá realizar-se até o fim do próximo mês de fevereiro.

Deve aqui ser feito um registro histórico: o trabalho de Pesquisa e Desenvolvimento para o reconhecimento e a aprovação internacionais da Área Livre da Mosca das Cucurbitáceas (Anastrepha Grandis) foi realizado pela Embrapa sob a coordenação do seu pesquisador Raimundo Braga, um engenheiro agrônomo cearense, PHD em Entomologia pela Universidade de Oklahoma (EUA).

Essa área livre envolve todo o Leste do Ceará, incluindo a Chapada do Apodi, o município de Aracati (onde a Itaueira, por falta de água, suspendeu a produção até que se restabeleça a sua oferta) e o município de Icapuí. Também envolve o município de Mossoró e seu entorno, no rio Grande do Norte. É a única área produtora de melão, no Brasil, autorizada a exportar para os mercados internacionais

OLHO NA ZPE

Boa novidade: a apresentação que Duna Uribe, diretora comercial da CIPP S/A - na qual representa o Porto de Roterdã - faz hoje, às 14 horas, em Vitória, para os gramndes empresários capixabas mineiros na Federação das Indústrias do Espírito Santo, será repetida quarta-feira, às 9h30 no Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais de Cachoeiro do Itapemirim, segunda maior cidade capixaba e sede do maior “cluster” (concentração de empresas) de rochas ornamentais do País.

Duna Uribe – pessoalmente engajada no esforço de atração de novos investimentos para o Complexo do Pecém - mostrará as vantagens que oferece a ZPE Ceará - agora uma empresa vinculada à CIPP - para a instalação de indústrias de beneficiamento de mármores e granitos voltadas para a exportação.

CIALNE

Em Limoeiro do Norte, onde está localizada a sua 55ª unidade, a Cialne – terceira maior produtora de leite do Ceará (o primeira é o Grupo Edson Queiroz e o segunda é o empresário Luiz Girão) - tem uma área irrigada por um pivô central de 50 hectares na qual produz Capim Mombaça para um rebanho de 430 fêmeas em lactação. Cada uma produz, em média, 20,4 litros por dia. Em cada hectare, pastam 14 cabeças.

CERVEJAS

Maior revendedora das chamadas cervejas especiais, importadas de diferentes países, a rede cearense de lojas Mercadinhos São Luiz supera, neste quisito, as concorrentes multinacionais que aqui operam.

Por sua vez, é o Carrefour que lidera a venda de azeite de oliva, também importado de Portugal, Espanha, Itália e Grécia.

CABRAL DO NORDESTE

Em João Pessoa, ouve-se nas ruas que o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB) - acusado pela Polícia Federal de chefiar uma Orcrim (Organização Criminosa) - é o Sérgio Cabral do Nordeste. Cabral, réu confesso e já condenado a quase 200 anos de prisão, chegou a dizer em um dos seus depoimentos ao juiz federal Marcelo Bretas que era viciado em propinas.

NO URUGUAI

No dia 2 do próximo mê de março, o cearense Paulo José Benevides cantará na cidade de Punta Del Este, no Uruguai.

Será no luxuoso e caríssimo Hotel Fasano de Punta Del Este.

O casamento será de noivos de São Paulo.

Será a estréia de Paulo José Benevides no Cone Sul da América do Sul. Ele já fez aprsentações no México.

FIEC

Nesta segunda-feira, 20, reúne-se às ao meio-dia a diretoria plena da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Sob a presidência do empresário Ricardo Cavalcante, os empresários da indústria cearense ouvirão palestra do secretário Especial de Previdência Social do Ministério da Economia.

Rogério Marinho falará sobre a Medida Provisória nº 905/2019, que trata do Contrato Verde Amarelo.