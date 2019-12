Mega restaurante do Coco Bambu em Recife

Um restaurante espetacular, com três andares para o estacionamento de veículos, um salão de eventos na cobertura e uma megaloja no térreo, com mezanino, localizado na praia mais famosa da cidade. Eis a síntese do que será a maior e mais moderna unidade da rede de restaurantes Coco Bambu. Onde? Em Recife, na Avenida Agamenon Magalhães, na Praia de Boa Viagem, no mesmo terreno onde funcionou, durante muito tempo, a churrascaria mais famosa de lá, o Spettus. O projeto - cujo "estudo de fachada" está circulando nas redes sociais - é do escritório pernambucano Carlos Otávio Arquitetos, um dos mais conceituados e requisitados da capital de Pernambuco. Especializado em pratos à base de camarão, mas com variedades de pescados, a rede Coco Bambu tem crescido na velocidade do frevo, já possuindo unidades nas principais cidades brasileiras, incluindo São Paulo e Brasília. Afrânio Barreira, dono da empresa, mantém silêncio sobre o projeto de Recife.

Agrosetores

Amanhã e quinta-feira, no espaço Cegás de Cultura, na Avenida Washington Soares, 6475, será realizado o segundo seminário AgroSetores. Estarão reunidas todas as Câmaras Setoriais do Agronegócio, para cujas lideranças o secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, e seu secretário executivo Sílvio Carlos Ribeirão, mostrarão o plano de ação da Pasta para os vários setores da agropecuária cearense

De trem

São os trens da Transnordestina Logística que transportam o cimento produzido pela Votorantim em suas fábricas de Pecém e Sobral e enviados para seus clientes no Maranhão. Uma viagem que, até São Luís, dura sete dias, ou 168 horas. Mas o custo-benefício (preço do frete incluído) compensa a demora, dizem os clientes.

Portuguesa

No próximo dia 10, às 19 horas, será inaugurada no mall do BS Design, a Casa Portuguesa, uma padaria de 600 m² que - segundo sua proprietária, a cearense Luiza Garzon - promete manter a excelente tradição lusitana na área e na arte da panificação. A casa terá, como as concorrentes, café da manhã com pães e comidas cearenses, como tapioca e cuscuz.

Hoje, às 18h30, na cobertura da Casa da Indústria, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, celebrará o centenário de nascimento do saudoso ex-governador e ex-senador Virgílio Távora, maior político da história do Ceará. O livro "Virgílio Távora, o Estadista Cearense", de César Barreto, será lançado na ocasião.

Na Bahia, o Governo estadual - liderado pelo PT - estabeleceu em 12% a alíquota do ICMS incidente sobre a venda de gás natural. No Ceará, o Governo do Estado, também liderado pelo mesmo PT, impõe uma alíquota de 18% incidente sobre o mesmo gás natural. Deve haver uma explicação, até agora não conhecida.