Marcos Holanda vê BNB no saneamento

Ex-presidente do Banco do Nordeste, o economista Marcos Holanda, professor titular do Departamento de Economia Aplicada da UFC, faz um otimista prognóstico para o setor do saneamento no Nordeste - o Ceará no meio - nos próximos 10 anos. Pedagogicamente, ele explica: "Temos agora um marco regulatório que atrai o setor privado. Temos uma enorme demanda reprimida por oferta de água e, principalmente, por rede de esgotamento sanitário. E temos à disposição financiamento de longo prazo com taxas de juros altamente atraentes". Marcos Holanda lembra: "Quando, em 2017, negociamos com o Ministério da Fazenda e o Banco Central a nova fórmula de cálculo das taxas do FNE, conseguimos que os financiamentos para o saneamento tivessem taxas diferenciadas. Para tais projetos, é aplicado um redutor de 20% na taxa já diferenciada do FNE. A preço de hoje, estamos falando de financiamento de longo prazo (25-30 anos) com juros reais abaixo de 1,5% ao ano e não ao mês". Ele conclui, sugerindo: "Cabe ao BNB liderar essa revolução que fará bem a todos os nordestinos. Não existe missão mais nobre para um banco de desenvolvimento do que financiar oferta de água e esgoto para a população".

Biodegradável

Criado e desenvolvido no Laboratório de Criação da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco com a orientação técnico-científica da Embrapa Agroindústria Tropical, com sede em Fortaleza, o prato biodegradável feito de resíduos de banana foi o maior sucesso do recente Encontro Cultura para Alimentar, promovido pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado. O projeto do prato biodegradável foi desenvolvido pela pesquisadora Paula Facó, com orientação do analista da Embrapa, Adriano Matos. É produzido com o pseudocaule da bananeira e cola de amido, o que assegura o seu uso muitas vezes. Falta agora a indústria interessar-se pelo projeto e dar-lhe produção em escala.

Sumitomo

Há uma semana, a australiana Nufarm - comprada pela japonesa Sumitomo Chemical por US$ 800 milhões - era a 7ª colocada no ranking das 10 maiores da agroquímica mundial, segundo a Market Research Reports. Ela valia US$ 3,3 bilhões. A Sumitomo, que era a 8ª, agora é a quarta e vale US$ 6,44 bilhões. A fábrica da Nufarm no Ceará é em Maracanaú.

Toma posse hoje nova diretoria da Associação Cearense de Magistrados, eleita no dia 8 de novembro. O juiz Daniel Carvalho Carneiro presidirá a entidade até 2022. Ele sucederá José Maria dos Santos, que concluiu o mandato de Ricardo Alexandre Costa, atual juiz auxiliar da presidência do TJ do Ceará.

Para além da disputa da família Bolsonaro com o governador Witzel, é triste constatar que o senador Flávio Bolsonaro tisnou o discurso do pai, o presidente da República, de combate à corrupção. Se é para valer o discurso, doa a quem doer, devem ser investigadas as denúncias contra o filho Zero Um. Abaixo a corrupção!