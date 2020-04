Maia Júnior: incentivo não pode ser eterno

Na esteira do que esta coluna publicou ontem sobre o fim dos incentivos fiscais ou a redução dos impostos, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Maia Júnior, opina: "Com certeza é um tema que emergirá imediatamente após passar esta pandemia virótica. Será preciso rediscutir muita coisa no Brasil, sem a menor dúvida. Os incentivos fiscais são uma dessas coisas; privilégios corporativos, também". Estudioso das questões econômicas e políticas (foi vice-governador do Estado na gestão de Lúcio Alcântara), o engenheiro Maia Júnior fala como se estivesse numa sala de aula: "Do ponto de vista fiscal, precisamos de uma reforma do Estado, bem mais ampla do ponto de vista administrativo. Não dá para suportar unicamente pela arrecadação de impostos o custo de uma máquina estatal que é pouco eficiente e pouco produtiva, o que vale também para o setor privado".

Maia Júnior põe ar nos pulmões, solta-o e prossegue: "Havia 40 anos, quando surgiram os incentivos, eles eram inovadores, mas permanecem hoje do mesmo jeito, sem levar em conta o que pratica hoje a economia moderna. Observemos aqui no Ceará o que se passa com as novas empresas dos novos segmentos nos quais o Estado foca sua atenção. Veja se o setor de telecomunicação e informática sofre com esta crise; verifique se o de logística também sofre; observe se o de alimentos enfrenta problemas; e o de energias renováveis, cujos projetos em curso seguem sem qualquer interrupção. Estes são, no Ceará, os segmentos que souberam evoluir, incorporando, no momento correto, as novas tecnologias e a alta produtividade, de baixo custo".

Por dois segundos Maia Júnior silencia. Ao retomar a palavra, lembra que "estamos numa guerra contra o coronavírus". Mas prevê: "Logo ali, no pós-guerra, será necessária a discussão sobre os incentivos fiscais, que não podem ser indeterminados, nem destinados, apenas, a ativos imobilizados, que não acrescentam produtividade, nem competitividade. Será preciso investir mais em capital humano, e adequar nossas empresas à economia 4.0, que caminha muito bem, para o que será necessário o desenvolvimento de plataformas tecnológicas extremamente modernas".

Tragédia

Fernando Cirino, ex-presidente da Fiec, hoje investindo em energias renováveis com parceiros internacionais - disse ontem a esta coluna: "A pandemia passará logo, mas a tragédia econômica e social que ela deixará vai durar uns 3 anos".

Prestem atenção às notícias dos investimentos chineses no Brasil. Eles já alcançam a infraestrutura, o transporte aéreo, a logística e - atenção - a comunicação social, que nada tem a ver com mídias sociais. Quando terminar esta guerra contra o coronavírus, a China será a primeira potência econômica do mundo. Bélica, ainda não

Milhares de pessoas foram desempregadas em março passado e neste abril por causa do isolamento social, medida essencial para evitar a propagação da Covid 19. E outros milhares terão o mesmo destino nesta e nas próximas semanas aqui em Fortaleza e no interior do Estado. Quem trabalha e produz apenas ora a Deus