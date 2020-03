M. Dias Branco fatura R$ 6,1 bilhões e tem lucro de R$ 556,9 milhões em 2019

Foi divulgado ontem, sexta-feira, 6, à noite, o balanço financeiro da companhia cearense M. Dias Branco, líder nacional do mercado e massas e biscoitos, relativo ao exercício de 2019.

Os principais números do resultado foram os seguintes:

O faturamento líquido alcançou R$ 6,1 bilhões; o EBTIDA foi de R$ 722,1 milhões; e o lucro líquido bateu em R$ 556,9 milhões.

Há mais números que revelam o bom desempenho da empresa controlada pela família Dias Branco:

Na área ambiental, a companhia celebra bons resultados: houve redução de 22,3% na geração de resíduos sólidos e de 14,3% no consumo de água.

No comunicado encaminhado ontem à noite à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assinado pela presidente do Conselho de Administração, Consuelo Dias Branco, e pelo acionista e seu CEO Ivens Dias Branco Júnior, a empresa informa:

“A conjunção de fatores desfavoráveis, principalmente no início do ano, como os elevados custos de commodities, matérias-primas e alguns insumos, aliados a um ambiente de consumo retraído e por elevados níveis de estoque de nossos clientes, contribuíram, de forma negativa, para o não atingimento de nossas metas.

“Dentro desse contexto, reagimos rapidamente, adotando medidas com vistas à retomada do crescimento de volume e com maior lucratividade, o qual já podemos observar os primeiros resultados do último trimestre do ano, que apresentou aumento nos volumes e com melhores margens. Essa mudança alcançada nos resultados nos sinaliza a coerência dos caminhos adotados pela Companhia, projetando uma recuperação bastante positiva.

“Ao longo do ano de 2019, houve uma reorganização na estrutura comercial. De modo a aproveitarmos as melhores oportunidades de crescimento, aperfeiçoamos nossa modelagem de precificação, implantamos um modelo go-to-market mais amplo e com foco no aumento da base de clientes, investimos em nossa cadeia de suprimentos e logística, readequamos nosso quadro de colaboradores e, dentre outras medidas, progredimos na integração da Piraquê.

“Como líder nacional nos segmentos de massas alimentícias e de biscoitos, continuamos acreditando no potencial do Brasil e, imbuídos dos mais elevados propósitos, padrões de gestão empresarial e governança corporativa, estamos esperançosos e confiantes com as novas oportunidades de um novo ciclo de crescimento que se inicia na M. Dias Branco”.