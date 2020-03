Lide-Ceará: contra a crise do coronavírus a receita é o equilíbrio

Emília Buarque, presidente do Lide Ceará - entidade que reúne empresários líderes dos seus setores de atividade no Estado - faz um apelo aos seus pares agentes econômicos nestes tempos de pandemia do coronavírus e de divergências políticas e ideológicas:

"Usando de nossas habilidades, precisamos ser a voz do equilíbrio e da atitude. Não temos aqui nem o certo nem o errado. Vivemos algo totalmente novo (a pandemia do coronavírus e sua tragédia social e econômica) e não temos a solução precisa para este combate", diz ela.

"Precisamos trazer racionalidade às discussões", afirma ela, preocupada com o maniqueísmo dos discursos e convocando os atores da cena política e empresarial a buscar informações seguras para nelas sustentarem seus argumentos.

Para Emília Buarque, "vivemos um momento atípico e delicado da história humana", razão pela qual pede à sociedade cearense uma reflexão sobre este instante".

Emília Buarque conclui:

"Devemos sair das encruzilhadas das questões políticas e emocionais que estão dominando as avaliações, em detrimento da sobriedade e do interesse comum amplo"..

IPTU

Pequenos comerciantes movimentam-se para pressionar a Prefeitura e a Câmara Municipal de Fortaleza no sentido de mudar a atual Lei do IPTU.

Com essa mudança, será possível cancelamento do pagamento de suas parcelas - de até R$ 50 - relativas ao presente mês de março e, também, de abril e maio, quando deverá acontecer o pico da pandemia do coronavírus e o agravamento dos prejuízos que ela está causando à atividade econômica.

Segindo um advogado tributarista ouvido por esta coluna, isso é perfeitamento viável.

Primeiro, porque beneficiará toda a populaçao de mais baixa renda.

Segundo porque "será mais fácil e mais barato conceder o parcelamento do que prorrogar o pagamento para daqui.a três meses, providênciaque precisará de permanente acompanhamento.

CAMARÃO

Cristiano Maia, presidente da Camarão BR, nova associação dos maiores carcinicultores do País, está preocupado com os seus colegas de atividade.

Ele revela que são os restaurantes que respondem por 80% do consumo de camarão no País, cuja produção tem crescido muito neste ano.

"Como o funcionamento dos restaurantes está proibido em quase todas as grandes cidades brasileiras, angustia-me o fato de que a grande maioria dos meus colegas criadores não tem câmaras frigoríficas para estocar a sua produção", explica ele.

Não é o caso da Fazenda Potiporã, de sua propriedade, a maior do Brasil, cujo conjunto de câmaras está abrigando e conservando toda a sua produção e a de outros criadores.

A propósito: Cristiano Maia considera correta a posição do governador Camilo Santana em relação à pandemia do coronavírus:

"Camilo assumiu com firmeza, tranquilidade e equilíbrio a responsabilidade de gerenciar este grave momento da vida estadual".

MUCURIPE

Respondendo pela importação de todo o trigo e combustível do Ceará, o Porto do Mucuripe fechará este mês de março com boa notícia.

Movimentou 284,2 mil toneladas de granéis sólidos (cereais e não cereais), líquidos (combustíveis) e carga geral, além de 2.138 contêineres de 20 e 40 pés.

Tudo trazido por 25 navios.

EM QUEDA

Ferrado está o setor de turismo - o transporte aéreo incluído.

Reparem: o Fortaleza Airport tem hoje só um quarto do movimento de pousos e decolagens que tinha antes de aterrissar aqui a pandemia do coronavírus.

Os voos de para Juazeiro do Norte e Jericoacoara foram suspensos por um motivo simples: falta de passageiros.

Fonte: Secretaria de Turismo do Estado.