Klabin e Westrock: o Ceará na liderança

Sílvio Carlos Ribeiro, secretário executivo de Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, vê com entusiasmo o início próximo da produção da fábrica de papelão ondulado - para embalagens - que o grupo Klabin, o maior do País, instalou na geografia de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ela concorrerá com a norte-americana WestRock, que hoje, em Pacajus, domina o mercado cearense de embalagens, fornecendo para grandes indústrias - como Esmaltec e a Betânia Lácteos - e para empresas da fruticultura do Ceará e de outros estados do Nordeste, como Itaueira, Agrícola Famosa e Doce Mel. Mas Sílvio - com visão prospectiva - entende que não só esse tipo de embalagens a Klabin produzirá. Com o fim próximo do uso do plástico, já estão sendo produzidos e consumidos - em alguns países do Hemisfério Norte - copos e sacos de papel biodegradáveis. As duas fábricas cearenses de papelão ondulado com certeza terão uma linha para a fabricação desses novos e ecológicos produtos. "Com essas duas grandes empresas, o Ceará mantém a sua indústria no pelotão dianteiro do ambientalmente correto", diz Sílvio. O meio ambiente, em posição genuflexa, agradece, penhorada e antecipadamente.

Portos

Leitores maranhenses mandaram mensagens a esta coluna, refutando informação aqui divulgada de que o calado de 15,5 metros do berço 9 do TMUT do Porto do Pecém é o maior do Brasil. A informação foi transmitida pela diretora comercial do Complexo do Pecém, Duna Uribe, com base em um estudo da CNI sobre os portos brasileiros. Os maranhenses garantem que o porto de Itaqui tem calado de 19 a 26 metros, dependendo da maré; e o Porto da Madeira, da Vale, tem calado de 25 a 32 metros, conforme a maré.

Hapvida

Terminou ontem a 1ª Convenção Comercial do Grupo Hapvida, dono de um dos maiores planos de saúde do País, em cujas cinco regiões tem atuação crescente. Da convenção, realizada em Fortaleza, participaram representantes do Grupo São Francisco, América e RN Saúde e Maida Health, recentes aquisições do Hapvida. Amanhã e sábado, também aqui, o Hapvida realizará sua Convenção Comercial Varejo 2020, reunindo todos os seus executivos, concessionários de vendas e os melhores vendedores do varejo em 2019.

Homenagem

Joana Ramalho, diretora executiva do Mercadinhos São Luiz, será uma das homenageadas na do 6º Prêmio RioMar Mulher. Filha do sócio majoritário da empresa, Severino Ramalho Neto, Joana receberá o prêmio na categoria Economia & Negócios. A premiação será no dia 12 de março, no Teatro RioMar.

Joana Ramalho,

