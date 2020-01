Itaueira cresceu 20% em 2019

Coordenador do Comitê Técnico de Fitossanidade da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e um dos líderes nacionais da fruticultura brasileira, o jovem empresário cearense Tom Prado - sócio e CEO da Itaueira Agropecuária, que tem fazendas de produção no Ceará, Piauí, Bahia e Rio Grande do Norte, onde produz diferentes variedades de melão, minimelancia, uva sem caroço, mel de abelha e também camarão, todos com a marca "Rei"- resume assim o ano de 2019 que passou: "No caso da fruticultura, foi um ano muito bom. O câmbio elevado aumentou os custos dos insumos importados, mas ajudou no crescimento das exportações. A Itaueira, especificamente, cresceu 20%".

Qual sua perspectiva para 2020? Tom Prado responde: "É muito positiva, pois o câmbio parece que seguirá estável em torno de R$ 4 por US$ 1, o que manterá o crescimento das exportações. Com a inflação sob controle e com os juros baixos, o custo dos insumos deve manter-se inalterado, gerando a possibilidade de novos investimentos com menor carga de financiamento" - ou seja, com menor necessidade de empréstimos bancários.

Na opinião do CEO da Itaueira, "a previsão meteorológica para o Ceará é favorável também, o que pode trazer de volta a segurança hídrica para novos investimentos na fruticultura estadual". Ele é direto: "Se as chuvas retornarem, e se o Castanhão voltar a acumular volume de água acima de 15% de sua capacidade (de 6 bilhões de m³), a Itaueira poderá retomar sua produção de melão (para exportação) no Ceará" - a empresa tem boas áreas às margens do Canal do Trabalhador, em Aracati.

Tom Prado transmite boas informações sobre sua empresa: "A Itaueira segue expandindo suas atividades nos quatro estados onde atua. No Ceará, em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, produz com alta tecnologia, em estufas, os pimentões coloridos 'Rei'; no Rio Grande do Norte, onde atua na carcinicultura (criação de camarão), já iniciou as duas fases de produção intensiva de pós larvas, em berçários e 'raceways', para posterior finalização da engorda em viveiros extensivos; no Piauí e na Bahia, amplia a área de cultivo do melão 'Rei' nas variedades Amarelo, Pele de Sapo, Cantaloupe e Gália, além da minimelancia com a marca 'Magali', da Turma da Mônica. Neste Ano Novo, agregaremos mais duas novas variedades ao nosso portfólio. O 'Mel Rei' está sendo produzido nas próprias colmeias da empresa no CE, PI e BA, enquanto a 'Uva Rei' é cultivada na BA, com previsão de dobrar a área de expansão em 2020".

Mas há uma boa novidade ainda na Itaueira, conforme revela Tom Prado: "Em 2019, expandimos a atividade de sucos, graças à parceria celebrada com a Cicaju, do Grupo Cione, e a Natvita. Essa união de competências e de capacidade de produção nos leva, neste 2020, a ampliar os investimentos na aquisição de um novo concentrador e de um novo decanter, que permitirão uma maior expansão da linha de produtos com maior valor agregado".

Ele conclui a entrevista com otimismo: "Deveremos continuar crescendo acima dos dois dígitos por ano".

Pecém

Ao longo deste mês de janeiro, deverão ser liberados para uso o nono berço de atracação e a segunda ponte de acesso ao cais do Porto do Pecém. Os dois empreendimentos que integram a terceira expansão do porto estão prontos, aguardando apenas - e põe aguardando nisso - o licenciamento do Ibama, cuja burocracia poderá atrasar mais do que o previsto. Quando a operação da segunda ponte estiver iniciada, dobrará a produtividade do TMUT (Terminal de Múltiplas Utilidades) e a movimentação das placas de aço da usina siderúrgica da CSP.

Devagar

Por falar no Porto do Pecém: as obras de duplicação da CE-155, que liga a BR-222 ao Porto - estão devagar. As empresas transportadoras, que usam a rodovia, não escondem sua decepção com o ritmo dos trabalhos. E lamentam os prejuízos causados aos seus caminhões pelas péssimas condições atuais do pavimento da estrada.

Biológico

Selecionada no Edital Fundeci 01/2019 - laborado com apoio do Hub de Inovação Tecnológica do BNB - o projeto Wasphine, da cearense IN Soluções Biológicas, pretende suprir agricultores orgânicos do Nordeste com um produto capaz de combater pragas e doenças só com defensivos biológicos. Ele foi um dos 4 projetos selecionados no Ceará.

Pílulas

Chuvas no último dia do Ano Velho e no primeiro do Ano Novo alegram os cearenses. É com essa alegria que esperam uma boa estação chuvosa neste 2020. "Peço a Deus só uma coisa neste ano: um bom inverno", diz o secretário Maia Júnior, do Desenvolvimento Econômico. "O resto deixa com a gente" - acrescenta ele

Caiu o preço da carne na segunda quinzena do mês de dezembro. Houve uma queda de 15% no preço da arroba do boi gordo. Nos supermercados, essa queda será sentida com a renovação dos seus estoques, o que se dará nos próximos dias

Sobe

Foram publicadas no Diário Oficial da União as novas normas para produção artesanal de derivados do leite necessárias à concessão do Selo Arte, do Ministério da Agricultura. O selo permitirá a venda interestadual de queijos, derivados de mel e de pescados - se artesanais

Desce

Estão lotadas todas as praias de Fortaleza. Na Praia do Futuro, onde é maior o movimento de gente e carros, a avenida de dupla pista - que margeia a praia - precisa de urgente conserto: o paralelepípedo em alguns trechos está solto; noutros, já se deteriorou a ponto de causar grandes buracos. Mas tudo fácil de consertar