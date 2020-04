Isolar: o efeito colateral

Está claro que o governador Camilo Santana - ao prorrogar por mais 15 dias o isolamento social na geografia do Ceará por causa da pandemia do coronavírus - seguiu as orientações da OMS, do Ministério da Saúde e de sua Secretaria da Saúde, que recomendam o "fique em casa" para evitar a propagação multitudinária - e rápida - da doença. Mas o novo decreto trouxe novidades. Por exemplo: as serrarias, as indústrias moveleiras, as de maquinário agrícola e as de tintas podem reabrir. As lojas de defensivos agrícolas e as de material de construção também podem funcionar, mas as empresas da construção civil, empregadora intensiva de mão de obra, não. Por que? Perguntam os construtores.

Esta quarentena já registra efeitos colaterais no mercado de trabalho - o desemprego aumentou - e o próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já o reconheceu.

Sexta-feira, 3, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse através de videoconferência a grandes empresários do comércio que, quando o Brasil sair desta crise, estará pronto para um salto, inclusive na geração de emprego. E renovou a esperança de que o Congresso dará sua colaboração, aprovando as reformas, incluindo a tributária, por meio da qual será possível tirar da folha de pagamento das empresas todos os impostos e contribuições que dificultam a contratação de funcionários. Ele acenou com uma grande redução de impostos, desde que o Congresso aprove as reformas. Surge a pergunta: de onde virá o dinheiro para pagar o rombo de, pelo menos, R$ 600 bilhões do OGU deste exercício? Paulo Guedes não deu pistas, mas quem o conhece sabe que ele carrega um sonho antigo: ressuscitar, com outro nome, o antigo imposto do cheque, a CPMF, que incidiria sobre todas as transações financeiras, numa socialização tributária.

Máscaras

Um dos líderes da indústria cearense do setor têxtil transmitiu ontem a esta coluna uma mensagem curta: "Neste momento de pandemia do novo coronavírus, o setor de tecelagem e o de confecções estão prontos para produzir, imediatamente, a quantidade de máscaras necessárias à proteção da população e dos profissionais de saúde do Ceará. O que faltava - a autorização para o funcionamento das fábricas - não falta mais. Esta coluna apurou que, a pedido do Governo de Pernambuco, a cearense Santana Textiles, cuja indústria está localizada em Horizonte, está fornecendo ao Polo de Confecções do entorno de Caruaru, na região do agreste daquele Estado, um tipo especial de tecido, próprio para essas máscaras. A coluna pode revelar que uma costureira residente no Papicu desenhou, moldou, costurou e está vendendo máscaras de tecido lavável. Na Coreia do Sul, onde o número de mortos pela pandemia é um dos menores do mundo, o uso de máscaras tornou-se obrigatório desde que surgiu o primeiro caso. Repliquemo-lo aqui.

Siderurgia

Acendeu o sinal amarelo na siderurgia brasileira - a do Ceará no meio. Causa: a retração da atividade industrial na Ásia e no resto do planeta - os Estados Unidos incluídos. O preço do aço no mundo já se reduziu em 25%. A usina da Gerdau em Maracanaú baixou em 50% o preço da sucata que compra de seus fornecedores, entre os quais estão indústrias locais de metalurgia. A usina da CSP opera normalmente, mas com plano de contingência na questão sanitária - informa o secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, que acrescenta um detalhe: 70% do pessoal da usina estão no modo "home office".

Equação

Na PMF há o cargo, ocupado, de Coordenador Executivo da Assessoria Especial de Acompanhamento Legislativo da Coordenadoria Especial de Articulação Política. Decifrando a equação: há uma Coordenadoria Especial de Articulação Política, que tem uma Assessoria Especial de Acompanhamento Legislativo que, por sua vez, tem uma Coordenadoria Executiva. Tudo sem qualquer consulta ao lesado contribuinte.